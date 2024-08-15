"Вікторія" — "Кривбас": онлайн-трансляція матчу

У Пльзені проходить гра у відповідь у боротьбі за путівку в раунд плей-офф

У четвер, 15 серпня, на "Дусан Арені" у Пльзені (Чехія) "Кривбас" проведе матч-відповідь проти "Вікторії" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Перша гра, формально домашня для "Кривбасу", яка пройшла у Кошице (Словаччина), завершилася з рахунком 1:2 на користь чеського клубу.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу-відповіді. Гра розпочнеться на стадіоні "Дусан Арена" о 20:00 за київським часом.

Для того, щоб обіграти "Вікторію" за сумою двох матчів "Кривбас" повинен або виграти в основний час із різницею в два і більше голів, або здобути перемогу з мінімальним рахунком та здолати суперника у додатковий час або в серії пенальті. У такому разі українська команда пройде в раунд плей-офф ЛЕ, де зіграє проти шотландського "Хартса" за місце в основному турнірі.

Незважаючи на гостьову перемогу "Вікторії" у першому матчі, доля двоматчевого протистояння далеко не зрозуміла. Навіть тренер "Вікторії" після першої гри зазначив: "Наша перемога у першому матчі повністю заслужена. Але скажу хороші слова і на адресу "Кривбасу". Це бойова команда, з якою дуже складно. Упевнений, вони себе ще покажуть. Нам треба дуже уважно зіграти у другому матчі. Чекаю, що нам допоможуть рідні стіни".

Зазначимо, що навіть у разі програшу "Кривбас" не залишить єврокубки, а продовжить виступи у третій за значимістю Лізі конференцій. Криворіжці перейдуть до 4-го раунду кваліфікації ЛК, де зіграють з іспанським "Бетісом".

Онлайн-трансляція матчу (оновлюється)