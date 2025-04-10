Федерация настольного тенниса Украины поддержала инициативу добросовестности в спорте

Встречи такого формата чрезвычайно важны для развития культуры честной игры в Украине

Национальная платформа добросовестности спорта сделала еще один шаг к обеспечению честности и прозрачности в украинском спорте. Совместно с Федерацией настольного тенниса Украины участники обсудили пути усиления борьбы с договорными матчами и внедрения новых инициатив, направленных на обеспечение справедливости и прозрачности соревнований.

Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, который способствует развитию честного и прозрачного спорта в Украине.

Фото: Национальная платформа добродетели спорта

В обсуждении приняли участие представители НОК Украины, в том числе президент Вадим Гутцайт, который выразил уверенность в способности Федерации настольного тенниса укрепить механизмы противодействия договорным матчам. Первый вице-президент НОК Украины, заместитель главы Национальной платформы Алексей Перевезенцев представил международные инструменты для предотвращения манипуляций в спорте и подчеркнул важность нового Кодекса олимпийского движения Украины по предотвращению манипулирования соревнованиями для обеспечения честности в спорте.

Фото: Национальная платформа добродетели спорта

Встречи такого формата чрезвычайно важны для развития культуры честной игры в Украине и укрепления этических стандартов в спортивной среде. Секретарь Национальной платформы Наталья Радчук поделилась планами по созданию сети Офицеров по добросовестности в спортивных федерациях, которые будут отвечать за контроль этичного поведения спортсменов и организацию образовательных мероприятий. Глава ОО "Играй честно" Святослав Сирота привел примеры того, как мошенники манипулируют спортсменами с целью повлиять на исход соревнований. Также во время встречи был анонсирован запуск серии образовательных курсов для спортсменов Федерации.

"Такие встречи имеют огромное значение для формирования культуры честной игры в украинском спорте. Фонд Favbet Foundation и дальше будет поддерживать инициативы, направленные на предотвращение манипуляций в спорте и обеспечение равных условий для всех участников соревнований. Благодаря совместным усилиям мы укрепляем доверие среди спортсменов, тренеров и болельщиков — а это ключ к развитию спорта в стране", — отмечают в Favbet Foundation.