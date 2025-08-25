По пути из Стамбула в Константинополь пропал российский пловец (фото)

Он мастер спорта по плаванию и уроженец Москвы

Россия готовит официальный запрос в Турцию из-за того, что российский пловец Николай Свечников исчез во время массового заплыва в проливе Босфор. Стамбул еще не комментировал этот инцидент.

Как пишут росСМИ, Генконсульство РФ уже готовит официальный запрос. Известно, что инцидент произошел 24 августа днем.

В России подчеркнули, что после подтверждения информации исчезновения Турция еще не комментировала эту трагедию. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Известно, что в заплыве в Босфоре приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин Николай Свечниковный не появился. Об этом властям сообщили родные и друзья спортсмена.

Николай Свечников

Этот 37-й межконтинентальный заплыв организовывал Национальный олимпийский комитет Турции. Известно, что 30-летний Николай Свечников был опытным спортсменом и основателем собственной школы плавания. Он исчез из виду других участников на одном из участков дистанции.

Карта маршрута заплыва в Босфоре

В настоящее время к операции привлекли сотрудников береговой охраны, которые обследуют акваторию Босфора. По состоянию на утро 25 августа судьба спортсмена остается неизвестной, а поиски продолжаются в сложных условиях из-за сильного морского движения и возможных течений.

Напомним, недавно российский футболист был избит до смерти. Момент попал на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России хотят лишить гражданства олимпийского чемпиона. Он заговорил о войне в Украине.