Він майстер спорту з плавання та уродженець Москви

Росія готує офіційний запит до Туреччини через те, що російський плавець Микола Свєчніков зник під час масового запливу у протоці Босфор. Стамбул ще не коментував цей інцидент.

Як пишуть росЗМІ, Генконсульство РФ вже готує офіційний запит. Відомо, що інцидент стався 24 серпня вдень.

В Росії наголосили, що після підтвердження інформації зникнення Туреччина ще не коментувала цю трагедію. Наразі усі обставини інциденту встановлюються. Відомо, що у запливі в Босфорі взяли участь близько 3 тис. плавців із 81 країни. Однак на фініші росіянин Микола Свєчніковне з'явився. Про це владу повідомили рідні та друзі спортсмена.

Микола Свєчніков

Цей 37-й міжконтинентальний заплив організовував Національний олімпійський комітет Туреччини. Відомо, що 30-річний Микола Свічников був досвідченим спортсменом та засновником власної школи плавання. Він зник з поля зору інших учасників на одній із ділянок дистанції.

Карта маршруту запливу у Босфорі

Наразі до операції залучили співробітників берегової охорони, які обстежують акваторію Босфору. Станом на ранок 25 серпня доля спортсмена залишається невідомою, а пошуки продовжуються у складних умовах через сильний морський рух та можливі течії.

