Встреча Путина и Трампа может вернуть Россию в международный спорт

В МОК допустили такой сценарий, однако говорить об этом пока рано

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал возможность возвращения российских спортсменов на международные турниры на фоне переговоров президентов США и России. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретились на Аляске.

Соответствующий комментарий МОК приводит российское издание vseprosport.ru. По информации источника, МОК внимательно следит за ситуацией и мирными переговорами.

Мы продолжаем отслеживать все события в мире, в том числе и событие на Аляске. Возможные геополитические изменения по стремлению к миру впоследствии могут повлиять на статус российских и белорусских атлетов. МОК

Отметим, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время переговоров на Аляске вопрос допуска российских атлетов на международные соревнования не обсуждался.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство спортивных федераций запретило российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Позднее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов на турниры без флага и гимна, это не касается командных видов спорта и дисциплин. В итоге МОК пустил представителей стран-агрессоров на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. Подобное решение ожидается и по Олимпиаде-2026.