Невероятное пророчество: что Луческу говорил о смерти в 26 лет

В 1971 году молодой футболист ответил на вопрос журналиста о славе

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу находится в состоянии искусственной комы в Университетской больнице Бухареста (Румыния). Состояние знаменитого футбольного специалиста сильно ухудшилось в воскресенье, 5 апреля.

Что нужно знать

Луческу находится при смерти

В Румынии вспомнили пророческие слова Мистера

В этом контексте внимание общественности привлекло заявление великого тренера, сделанное в 1971 году, когда ему было всего 26 лет. Слова Мистера показывают, как он относился к смерти в молодом возрасте, сообщает fanatik.ro.

А вы любите славу, Мирча Луческу? И тот отвечает: "Я отвечу вам цитатой Паскаля: наслаждение славой настолько велико, что вы будете ассоциировать ее со всем, даже со смертью, вы будете ее любить!" У меня мурашки по коже побежали. Мне это кажется невероятным. Это пророческая цитата, которая с годами стала очень актуальной. Именно это с ним и произошло, это потрясло всех. Это цитата судьбы для Мирчи Луческу. Ведущий Хория Ивановичи в прямом эфире на FANATIK SUPERLIGA

Кроме того, журналист Мариус Митран вспомнил пророческие слова Луческу о футболе. В 1988 году Мистер точно предсказал то, что происходит сегодня в игре миллионов.

Он начинает рассуждать о футболе будущего. В какой-то момент он говорит: "Футбол будет таким: если мы будем стремиться к результатам, мы больше не будем привлекать людей на стадион, потому что будем играть плохо, чтобы его добиться". Мариус Митран

Отметим, сразу после госпитализации Мистера Румынская футбольная федерация объявила, что Луческу больше не является главным тренером сборной Румынии, ему предложили административную должность в сборной.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. В этот день в больнице была замечена часть семьи великого тренера, в частности его жена Нелли.