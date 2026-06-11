На полках нет важного товара: что происходит в магазинах "АТБ" после удара по складу

Компания активно перестраивает логистические цепочки

В сети супермаркетов "АТБ" все еще есть сложности со снабжением в Днепре и Днепропетровской области, вызванные ударом по самому большому составу сети в областном центре. В некоторых магазинах до сих пор сохраняются проблемы, в частности с картофелем.

Об этом "Телеграфу" сообщила сотрудница сети. В целом продуктов хватает, но из-за нарушенной логистики товары доставляют дольше.

Ранее мы уже сообщали, что после вражеского удара по распределительному центру покупатели заметили опустевшие полки в некоторых отделах. Тогда сеть столкнулась с временным нехваткой отдельных категорий товаров — в частности, соков, бытовой химии и кондитерских изделий, которые раньше аккумулировались на разрушенном складе.

Какие товары могут скрыться в Днепре. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Пока компания активно перестраивает логистические цепочки, однако этот процесс все еще продолжается. Как рассказал "Телеграфу" другой собеседник — работник одного из городских магазинов "АТБ" в Днепре, ситуация в разных торговых точках отличается, и тотального дефицита в сети нет.

У нас на магазине картофель есть. Бананы тоже привозили, и в принципе самые ходовые позиции – лук, овощи – все было. Снабжение уже наладили, хоть и с опозданием. Сейчас грузы на Днепр идут сразу из трех регионов Украины: бытовую химию везут преимущественно из Харькова, свежие овощи и фруктовую продукцию из Киева, а бакалея из Одессы. делится работник сети.

По его словам, из-за того, что процессы на новых маршрутах еще не до конца автоматизированы, логистика кое-где "хромает", а товар может приезжать с задержками.

Изменился и подход к поставкам мясоколбасных изделий. Если раньше продукция фабрики "Фаворит Плюс" сначала отгружалась на центральный распределительный центр (РЦ), который уже потом развозил ее по магазинам, то теперь колбасу везут прямо с производства прямо в торговые точки.

Они сейчас все перестраивают на ходу, но все уезжает. Возможно, паника возникает из-за того, что в каких магазинах товар разбирают быстрее, а где-то логистические сбои ощущаются сильнее. Временные накладки еще будут, но система работает , резюмировал собеседник издания.

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" произошел масштабный сбой.