Неймовірне пророцтво: що Луческу говорив про смерть у 26 років

У 1971 році молодий футболіст відповів на запитання журналіста про славу

Колишній головний тренер київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу перебуває у стані штучної коми в Університетській лікарні Бухареста (Румунія). Стан знаменитого футбольного фахівця погіршився у неділю, 5 квітня.

У цьому контексті увагу громадськості привернула заява великого тренера, зроблена в 1971 році, коли йому було лише 26 років. Слова Містера показують, як він ставився до смерті у молодому віці, повідомляє fanatik.ro.

А ви любите славу, Мірча Луческу? І той відповідає: "Я відповім вам цитатою Паскаля: насолода славою настільки велика, що ви асоціюватимете її з усім, навіть зі смертю, ви будете її любити!" У мене мурашки по шкірі побігли. Мені це видається неймовірним. Це пророча цитата, яка з роками стала дуже актуальною. Саме це з ним і сталося, це потрясло всіх. Це цитата долі для Мірчі Луческу. Ведучий Хорія Івановичі у прямому етері на FANATIK SUPERLIGA

Крім того, журналіст Маріус Мітран згадав пророчі слова Луческу про футбол. 1988 року Містер точно передбачив те, що відбувається сьогодні у грі мільйонів.

Він починає розмірковувати про футбол майбутнього. У якийсь момент він каже: "Футбол буде таким: якщо ми прагнутимемо результатів, ми більше не привабимо людей на стадіон, тому що гратимемо погано, щоб його досягти". Маріус Мітран

Відзначимо, що відразу після госпіталізації Містера Румунська футбольна федерація оголосила, що Луческу більше не є головним тренером збірної Румунії, йому запропонували адміністративну посаду у збірній.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. Цього дня у лікарні була помічена частина родини великого тренера, зокрема його дружина Неллі.