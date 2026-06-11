Не выбрасывайте старые пульты от техники: они помогут вам сэкономить и не только

Повторное использование компонентов еще и помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду

У каждого в доме есть тот самый "ящик с хламом", где годами пылятся старые пульты от уже выброшенных телевизоров и приставок. На первый взгляд, это просто ненужный пластик, но на самом деле в них полно ценных деталей, которые еще могут сослужить хорошую службу.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Los Andes рассказывает о том, как повторно использовать ненужные вещи. Среди популярных вариантов можно выделить следующие:

1. Практика в электронике и экономия

Многие любители используют старые пульты, чтобы изучать электронные схемы и компоненты. Некоторые специалисты скупают такие вещи оптом, что позволит заработать копеечку бывшему владельцу. А если вы и есть тот самый специалист, то бывший хлам позволит вам на этом сэкономить.

2. Детали для проектов

Кнопки, винты и корпуса можно использовать повторно при различных домашних ремонтных работах.

3. Тематическое оформление

Некоторые дизайнеры превращают старые пульты в произведения искусства или декоративные элементы в стиле ретро.

4. Материалы для школьных поделок

Детали можно использовать в моделях и образовательных проектах.

5. Небольшие органайзеры

Пустые корпуса можно использовать для хранения винтов, батареек или других мелких предметов.

6. Пожертвования на переработку электроники

Когда они больше не нужны дома, их можно пожертвовать в специализированные центры, которые занимаются переработкой пригодных для повторного использования материалов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать ручки без чернил.