Растет без воды на деградированных землях: украинцам платят деньги за выращивание особого растения

Запуск промышленного выращивания этой культуры обусловлен двумя критически важными факторами

В Украине официально стартовал прием заявок на получение финансовой помощи для выращивания хлопчатника. Сельхозпроизводители и физические лица-предприниматели могут получить государственную дотацию в размере до 10 тысяч гривен на каждый гектар посевов под урожай текущего года.

Как сообщает Министерство экономики, программа поддержки ориентирована на южные регионы, наиболее подверженные климатическим изменениям. Подать заявку на финансирование могут аграрии, фактически осуществляющие свою деятельность в трех областях:

Одесской,

Николаевской,

Херсонской.

Прием заявок осуществляется через систему Государственного аграрного реестра (ДАР) и продлится ровно месяц — с 10 июня по 10 июля 2026 года.

Что известно об инициативе государства. Инфографика – ИИ

Почему именно хлопчатник

Запуск промышленного выращивания этой культуры в Украине обусловлен двумя критически важными факторами:

Военная безопасность и оборонный потенциал: Хлопок является незаменимым базовым сырьем для производства нитроцеллюлозы, которое, в свою очередь, необходимо для изготовления пороха. Собственная сырьевая база позволит существенно снизить зависимость украинского оборонно-промышленного комплекса от импорта.

Хлопок является незаменимым базовым сырьем для производства нитроцеллюлозы, которое, в свою очередь, необходимо для изготовления пороха. Собственная сырьевая база позволит существенно снизить зависимость украинского оборонно-промышленного комплекса от импорта. Климатические вызовы и засуха: Из-за разрушения оросительных систем на Юге и стремительного глобального потепления традиционное земледелие становится все более рискованным. Хлопчатник имеет глубокую корневую систему, что делает его очень засухоустойчивым. Это уникальное растение способно давать стабильные урожаи даже на деградированных землях и в условиях критического дефицита воды.

Выращивание хлопка в Украине.

"Промышленное выращивание хлопчатника является стратегическим направлением для аграрного сектора и важно для оборонно-промышленного комплекса Украины. Создание собственной сырьевой базы поможет обеспечить новые возможности для развития сельского хозяйства на Юге страны", — подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как аграриям получить помощь

Для подачи заявки через ГАР предпринимателям необходимо подготовить минимальный пакет документов:

Справка об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года, заверенная подписью руководителя компании или ФЛП.

хлопчатника под урожай текущего года, заверенная подписью руководителя компании или ФЛП. Справка из Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности по платежам (действительную на дату ее оформления).

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