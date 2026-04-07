"Реал" - "Бавария": прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

Специалисты считают, что первая игра завершится голевой ничьей

Во вторник, 7 апреля, "Реал" примет "Баварию" в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария".

Что нужно знать

"Реал" примет "Баварию" в Лиге чемпионов

Букмекеры не видят фаворита в первой игре

ИИ ставит на ничью

По мнению букмекеров, в первом противостоянии нет явного фаворита. Об этом сообщает "Телеграф".

Аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,80 на победу "Реала". В то же время триумф "Баварии" более вероятен — коэффициент 2,40. При этом немецкий коллектив является однозначным фаворитом 2-матчевого противостояния — коэффициент 1,47 против 2,68.

Самым вероятным исходом первой встречи называется ничья со счетом 1:1 — коэффициент 8,10.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что игра завершится со счетом 2:2 или 2:3 в пользу мюнхенцев. По мнению ИИ, "Бавария" стабильнее, а "Реал" может похвастаться феноменальной формой в плей-офф Лиги чемпионов.

Редакция "Телеграф" считает, что игра завершится голевой ничьей 2:2.

Встреча "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игру можно посмотреть в Украине в прямом эфире. Ответный поединок между командами состоится 15 апреля в Мюнхене (Германия). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет с победителем дуэли ПСЖ — "Ливерпуль".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1).