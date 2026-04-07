"Реал" — "Баварія": прогноз на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фахівці вважають, що перша гра завершиться гольовою нічиєю

У вівторок, 7 квітня, "Реал" прийматиме "Баварію" у центральному матчі ігрового дня Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Баварія".

Що потрібно знати

"Реал" прийме "Баварію" у Лізі чемпіонів

Букмекери не бачать фаворита у першій грі

ШІ ставить на нічию

На думку букмекерів, у першому протистоянні немає явного фаворита. Про це повідомляє "Телеграф".

Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,80 на перемогу "Реалу". В той самий час тріумф "Баварії" імовірніший — коефіцієнт 2,40. При цьому німецький колектив є однозначним фаворитом 2-матчевого протистояння – коефіцієнт 1,47 проти 2,68.

Найімовірнішим результатом першої зустрічі називається нічия з рахунком 1:1 – коефіцієнт 8,10.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що гра завершиться з рахунком 2:2 чи 2:3 на користь мюнхенців. На думку ШІ, "Баварія" стабільніша, а "Реал" може похвалитися феноменальною формою у плей-оф Ліги чемпіонів.

Редакція "Телеграф" вважає, що гра завершиться гольовою нічиєю 2:2.

Зустріч "Реал" — "Баварія" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Гру можна переглянути в Україні у прямому етері. Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені (Німеччина). Переможець 2-матчевого протистояння вийде до півфіналу ЛЧ, де зіграє з переможцем дуелі ПСЖ — "Ліверпуль".

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1).