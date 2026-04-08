Назвал Путина идиотом: что говорил Луческу о войне в Украине

Луческу публично поддерживал Украину и выступал против агрессора

Не стало именитого футбольного тренера Мирчи Луческу. Мистер застал начало войны на Донбассе и полномасштабное вторжение РФ в Украине.

Что нужно знать

Луческу умер в Бухаресте

Тренер ранее работал и в Украине, и в России

Мистер называл Путина преступником

Мирча осуждал агрессию РФ и главу Кремля Владимира Путина. "Телеграф" вспоминает, что говорил Мистер о войне в Украине.

В одном из своих последних интервью Луческу вспомнил начало войны на Донбассе. Тренеру пришлось покинуть свой дом в Донецке, оставив там все свои вещи.

Ситуация там ужасная. Помню, как в 2014 году, когда на Донбассе начался конфликт, я покинул Донецк. Не знаю, что произошло с моим домом. Мирча Луческу

24 февраля 2022 года Луческу был в Киеве. После начала большой войны Мистер отказался покидать столицу. Он назвал президента РФ Владимира Путина идиотом, развязавшим войну.

Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева и не вернусь в Румынию. Я не трус. Надеюсь, что эта война, начатая идиотами, будет остановлена как можно скорее. Никогда не думал, что война начнется. Мирча Луческу

Тем не менее тренер выехал из Украины, осознав, что может помогать украинцам из Румынии. Он помогал вывозить женщин и детей футболистов в безопасное место. В марте 2022 года Мистер отметил, что Путин является военным преступником и должен ответить за содеянное.

Происходящее в Украине — это криминальная история. Путин преступник. Эта варварская война. Мы видим, как дети и женщины умирают. Бомбардируют больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину. Повторяю: Путин — преступник, а происходящее в Украине — это худшие проявления фантазии. Мирча Луческу

В ноябре 2023 года Луческу заявил, что больше никогда не вернется в Россию, а также отказался говорить о предателе Украины Анатолии Тимощуке, с которым работал в "Шахтере" и российском "Зените".

Я никогда не вернусь работать в Россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается. Россия – это терроризм, это смерть и боль. Эта страна забрала у меня второй дом – Донецк. И хотела забрать третий – Киев. Мирча Луческу

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван, главный тренер греческого ПАОКа, прилетел в Бухарест на частном самолете.