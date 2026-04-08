Назвав Путіна ідіотом: що говорив Луческу про війну в Україні

Луческу публічно підтримував Україну та виступав проти агресора

Не стало іменитого футбольного тренера Мірчі Луческу. Містер застав початок війни на Донбасі та повномасштабне вторгнення РФ в Україні.

Мірча засуджував агресію РФ та голову Кремля Володимира Путіна. "Телеграф" згадує, що говорив Містер про війну в Україні.

В одному зі своїх останніх інтерв’ю Луческу згадав початок війни на Донеччині. Тренерові довелося покинути свій будинок у Донецьку, залишивши там усі свої речі.

Ситуація там жахлива. Пам’ятаю, як 2014 року, коли на Донбасі почався конфлікт, я покинув Донецьк. Не знаю, що сталося з моїм будинком. Мірча Луческу

24 лютого 2022 року Луческу був у Києві. Після початку Великої війни Містер відмовився залишати столицю. Він назвав президента РФ Володимира Путіна ідіотом, який розв’язав війну.

Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії. Я не боягуз. Сподіваюся, що ця війна, розпочата ідіотами, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не думав, що почнеться війна. Мірча Луческу

Проте тренер виїхав з України, усвідомивши, що може допомагати українцям із Румунії. Він допомагав вивозити жінок та дітей футболістів у безпечне місце. У березні 2022 року Містер зазначив, що Путін є військовим злочинцем і повинен відповісти за скоєне.

Те, що відбувається в Україні, — це кримінальна історія. Путін злочинець. Ця варварська війна. Ми бачимо, як діти та жінки вмирають. Бомбардують лікарні та цивільні будівлі. Це щось неймовірне. Тепер увесь світ має підтримати Україну. Повторюю: Путін — злочинець, а те, що відбувається в Україні, — це найгірші прояви фантазії. Мірча Луческу

У листопаді 2023 року Луческу заявив, що більше ніколи не повернеться до Росії, а також відмовився говорити про зрадника України Анатолія Тимощука, з яким працював у "Шахтарі" та російському "Зеніті".

Я ніколи не повернуся працювати до Росії. Після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія – це тероризм, смерть і біль. Ця країна забрала у мене другий дім – Донецьк. І хотіла забрати третій – Київ. Мірча Луческу

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван, головний тренер грецького ПАОКу, прилетів до Бухаресту на приватному літаку.