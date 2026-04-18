Девушка Мудрика появилась на публике в откровенном наряде (фото)

Джонс отдыхала без футболиста

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс засветилась на фестивале музыки и искусств Coachella 2026 в Калифорнии (США). Девушка, которую связывают с украинским футболистом Михаилом Мудриком, пришла на мероприятие в откровенном образе.

Что нужно знать

Джонс отправилась на музыкальный фестиваль

Джордин продемонстрировала свою шикарную фигуру

Мудрик пока не играет в футбол из-за допинг-скандала

Соответствующие фото и видео Джордин опубликовала на своей странице в Instagram. Джонс пришла на фестиваль в джинсах и вязаном бра-топе серого цвета. Свой образ она дополнила массивным многослойным ожерельем из бусин и цепочек, а также серьгами и аккуратным макияжем.

Джордин Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Известно, что первое свидание Мудрик и Джонс провели в Париже (Франция). Футболист повел девушку в Диснейленд. В середине апреля Михаил и Джордин провели совместную тренировку в спортзале. Миша использовал девушку в качестве снаряда.

Напомним, Мудрик на данный момент отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.