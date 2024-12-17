Мудрик провалил допинг-тест: чтот грозит футболисту сборной Украины

Звездный украинский футболист угодил в допинг-скандал

Во вторник, 17 декабря, в сети появились слухи о том, что вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Украинец мало играет в АПЛ, но стал основным в лондонском клубе в Лиге конференций.

Журналист и комментатор Владимир Зверов подтвердил данную информацию, а также объяснил, что грозит футболисту. Теперь многое зависит от действий игрока. Добавим, что официально ни "Челси", ни Мудрик не сообщали о проблемах с допингом.

"Если у спортсмена взяли на допинг пробу "А", а она оказалась положительной, то очень мало шансов, что проба "В" даст результат отрицательный.

Если проба "А" дала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открывания пробу "В". Или он может не просить, отказаться и признать свою вину.

Если проба "А" дала положительный результат, а спортсмен где-то чувствует, что он виноват, где-то он понимает, что у него в крови может быть запрещенный препарат, тогда он отказывается от пробы "В".

Это может квалифицироваться как то, что спортсмен идет навстречу следствию. Это может повлиять на наказание.

Но если и проба "В" дала положительный результат, что происходит чаще всего, это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Насколько я сейчас понимаю, максимум, Мудрику угрожает дисквалификация на 4 года.

Если проба "В" даст отрицательный результат, то он не виноват, дело будет закрыто", – заявил Зверов.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.

Накануне Сине-желтые узнали имена соперников по отборочной группе на ЧМ-2026. Украинцам будет очень тяжело занять первое место в квартете, хотя Денис Бойко уверен в успехе.