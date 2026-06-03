Как приготовить картошку фри ресторанного уровня: секреты шеф-поваров

Узнайте, как приготовить хрустящую снаружи и мягкую внутри картошку

Домашняя картошка фри редко получается такой же хрустящей и вкусной, как в ресторане. Для приготовления хрустящей картошки недостаточно просто нарезать ее соломкой и жарить в большом количестве масла.

Вместе с кулинарным порталом Allrecipes рассказываем, как жарят картошку фри профессиональные повара.

Почему картошка фри дома не получается

Главная проблема в том, что при приготовлении фри дома часто пренебрегают удалением избыточного крахмала с поверхности ломтиков. Хотя для фри лучше всего подходят сорта с высоким содержанием крахмала, именно его излишки на поверхности мешают добиться правильной текстуры: из-за них ломтики слипаются, не образуют прочную корочку и быстро становятся мягкими.

Вторая причина — неправильная температура масла. Когда в него бросают слишком много картофеля сразу, масло резко остывает, и вместо жарки получается варка.

Как нарезать картофель

В ресторанах картофель нарезают специальными машинами, чтобы все ломтики были одинаковыми. Именно равномерная нарезка помогает каждому кусочку прожариться одновременно. Дома достаточно острого ножа и немного терпения: не спешите, и результат будет не хуже.

Замачивание картофеля

Большинство домашних кулинаров пропускают этот этап приготовления. Во время замачивания картофель отдаёт лишний крахмал. Именно это впоследствии позволяет получить хрустящую корочку.

Картофель нужно замачивать в воде минимум на 30 минут. Если есть возможность, лучше оставить его в воде на ночь и хорошо промыть перед приготовлением.

После замачивания картофель нужно тщательно обсушить. Влага на поверхности не позволит образоваться хрустящей корочке.

Картошка фри. Фото: Freepik, коллаж "Телеграфа"

На каком масле жарить картошку фри

Можно жарить на обычном растительном масле, но можно делать это на сале и утином жире. Именно на животном жире жарят во многих ресторанах, которые известны своей картошкой фри. Он придаёт насыщенный вкус и делает корочку золотистой.

Двойная обжарка

Двойная обжарка — главный ресторанный секрет. Первый раз картофель жарят при температуре 150–165°C, чтобы он полностью приготовился внутри и стал мягким. Затем дают полностью остыть — а в идеале подморозить. И только потом жарят второй раз, при температуре около 190°C, до золотистой хрустящей корочки.

Важно жарить небольшими порциями, чтобы масло не остывало. После второй обжарки выложите картофель на бумажные полотенца или решётку, чтобы стёк лишний жир. После этого можно посолить картофель.