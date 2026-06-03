А что доктор сказал? На путинском форуме ошарашили прогнозами по войне: сеть оценила

Прогнозы россиян расценили как вброс

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал работу 3 июня, российский пропагандист Малофеев и путинский философ Дугин представили "прогнозы" по будущему России в связи с войной. Фантазии топ-зетников оказались настолько абсурдными, что вызвали волну насмешливых комментариев в сети.

"Телеграф" рассказывает о том, как реагирует интернет на "сценарии будущего России".

Дугин и Малофеев заглянули в будущее — что там видно путинистам

Для мнимой объективности и, видимо, устрашения своего населения "зетники" подготовили три сценария — "хороший", "плохой" и "инерционный".

"Хороший сценарий" для РФ от Дугина и Малофеева

"Плохой сценарий" для РФ от Дугина и Малофеева

"Инерционный сценарий" для РФ от Дугина и Малофеева

В хорошем сценарии россияне дофантазировались аж до захвата Киева, Одессы и Харькова. Правда, к 2036 году. К 2050 обещают усиление влияния России в мире и формирование собственного макрорегиона в Евразии.

В сети, высмеивая хотелки путинистов, иронично связывают столь далекие даты с "заминками" в районе Малой Токмачки.

Справка: На российских пропагандистских каналах уже более года сообщают либо о "захвате", либо "боях в окрестностях" села Малая Токмачка. Захватить маленький населенный пункт врагу так и не удается. В итоге он стал символом тупика на фронте для россиян.

Если бы не Малая Токмачка, то до Берлина бы дошли…

Вспомните Малую Токмачку

Но Малая Токмачка…

Также в "хорошем" сценарии говорится о распаде ЕС и превращении России в одного из мировых лидеров. Что самое интересное, как обращают внимание в сети, Дугин и Малофеев почему-то записали применение ядерного оружия россиянами в "хороший" прогноз.

В одном из негативных сценариев путинисты допускают поражение России в "СВО" к 2036 году и последующую "колонизацию" страны. Как подметили комментаторы, данный сценарий явно сделан с упором на то, чтобы напугать россиян.

В целом, судя по реакциям в сети, сценарии россиян оценили, как очередной аспект информационной войны, который не имеет ничего общего с реальностью.

А что доктор сказал?;

Ерунду понаписывают и сами верят в нее;

Это бред высосаный из пальца.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны подожгли нефтяной терминал в Петербурге перед выступлением Путина.