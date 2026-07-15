Когда финал чемпионата мира по футболу: кто с кем сыграет

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В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира по футболу-2026. Решающая игра состоится в пригороде Нью-Йорка (США).

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Финал ЧМ-2026 пройдет в США

В битве за титул сыграют Испания и Аргентина/Англия

Финал ЧМ-2026 пройдет на "Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум". Об этом сообщает "Телеграф".

В решающем поединке сойдутся команды, которые уже побеждали на турнире. Финальная игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум/Фото: Getty Images

В битве за трофей Испания сыграет против Аргентины/Англии. Фурия Роха выигрывала Кубок мира в 2010 году, а Аргентина/Англия в 1978, 1986 и 2022/1966 годах. Добавим, что второй финалист ЧМ-2026 определится 15 июля.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.