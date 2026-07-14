Испания деклассировала Францию в полуфинале ЧМ-2026 (видео)

Скрытый финал оказался в пользу Испании

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Во вторник, 14 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся первый поединок 1/2 финала. Вице-чемпионы мира французы сыграли с действующими чемпионами Европы испанцами.

Что нужно знать

Франция принимала Испанию в Арлингтоне (США)

Испанцы повели в счете, реализовав пенальти в 1-м тайме

Во втором тайме Порро удвоил преимущество Фурии Роха

Встреча, проходившая на стадионе "Даллас" в Арлингтоне (США), завершилась со счетом 2:0 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Обе сборные забыли про атаку в первом тайме, в основном угрожая воротам соперников из-за пределов штрафной. Ключевым моментом в первом тайме стал фол Люка Диня на Ламине Ямале, после которого рефери назначил 11-метровый удар. Пенальти, который стал единственным ударом в створ в исполнении обеих команд за первую половину встречи, реализовал Микель Оярсабаль.

Во втором тайме испанцы усилили давление, взяли мяч под свой контроль и забили после феноменальной "стенки": Педро Порро обыгрался с Дани Ольмо и переиграл Майка Меньяна в ближнем бою. На кураже испанцы забили еще, однако гол Ламина Ямаля был отменен из-за офсайда. Незабитый мяч "включил" Трехцветных, которые наконец-то начали создавать моменты у ворот Фурии Роха.

Полный видеообзор встречи Франция — Испания будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Таким образом, Испания вышла в финал, где сыграет против Аргентины/Англии. Франция проведет утешительный поединок за 3-е место.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.