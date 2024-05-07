Ігор Коломойський і "збитки" ПриватБанку: про що говорять результати фінансової звітності та звіту незалежного аудитора банку

Оприлюднена фінансова звітність "ПриватБанку" та звіт незалежного аудитора з "великої четвірки" KPMG пролили світло на кримінальне провадження щодо Ігоря Коломойського та підтвердили відсутність будь-яких збитків банку внаслідок інкримінованих бізнесмену діянь.

Нагадаємо, Ігор Коломойський підозрюється у тому, що у 2013-2014 роках нібито створив видимість (імітував) внесення до каси "ПриватБанку" готівки у розмірі 5,9 млрд грн, чим нібито завдав йому збитки у розмірі "невнесеної" готівки. Тому одним з основних доказів винуватості або невинуватості Ігоря Коломойського у вчиненні інкримінованих діянь є якраз встановлення наявності або відсутності збитків чи недостач готівкових коштів у "ПриватБанк". У зв’язку із цим, всі чекали оприлюднення фінансової звітності АТ КБ "ПриватБанк", оскільки це дало б можливість з’ясувати, чи є реальні підстави для кримінального переслідування Ігоря Коломойського.

І ось нещодавно "ПриватБанк", який, до речі, є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, на своєму офіційному сайті оприлюднив річний звіт за 2023 рік, а також звіт незалежного аудитора, компанії KPMG, про результати аудиту фінансової звітності банку за цей період. Згідно з цими документами, у 2023 році "ПриватБанк" не виявив жодних збитків, в тому числі й на зазначену суму у розмірі 5,9 мільярда гривень. Ба більше, банк заявив про прибуток у розмірі 37,765 мільярда гривень, що є на 7,567 мільярда гривень більше, ніж у попередньому році.

У звіті також згадується про втрати внаслідок воєнних дій та окупації певної території України. Банк провів аналіз можливих втрат та пошкоджень, в результаті чого сформував резерви на суму 513 мільйонів гривень. Проте, в цьому контексті немає жодних вказівок про збитки, пов'язані з діями, які інкримінуються Ігорю Коломойському.

Отже, наявні дані вказують на те, що "ПриватБанк" не виявив жодних збитків, які б можна було пов'язати з імітацією внесення готівки у касу банку у зазначений період. Навпаки, банк показав зростання прибутку, що свідчить про ефективне господарювання та фінансову стабільність.

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, банки зобов'язані формувати резерви на можливі збитки та шкоди. Однак, в цьому випадку, "ПриватБанк" не виявив потреби у формуванні резервів у зв'язку з інкримінованими Ігорю Коломойському діями.

Такі факти викликають необхідність переглянути раніше висловлені звинувачення щодо Ігоря Коломойського та його зв'язків зі справою про створення видимості внесення готівки у касу банку. Фінансовий звіт ПАТ КБ "ПриватБанк" за 2023 рік свідчить про добре функціонуючий банк з великим обсягом прибутку і врахованими ризиками.

Таким чином, офіційна фінансова звітність банку не підтверджує наявність збитків, пов'язаних із звинуваченням Ігоря Коломойського. Це підкреслює важливість об'єктивного та компетентного розслідування всіх обставин цієї справи, щоб уникнути неправомірних звинувачень та зберегти довіру до правосуддя в Україні.