Андреевскую церковь в Киеве трижды спасали от разрушения: всему виной "небесный огонь"

Андреевская церковь, архитектурный символ киевского барокко, мог быть навсегда уничтожен. И вот почему

Мы знаем Андреевскую церковь в Киеве как архитектурный шедевр барокко. Но мало кому известно, что ее могли бы и не сохранить до наших дней – святыня могла попросту сгореть.

Но протяжении своей истории она неоднократно подвергался ударам молний. Эти события оставили заметный след в судьбе храма и породили множество легенд и исторических рассказов.

Три удара молнии в Андреевскую церковь.

Согласно историческим свидетельствам, молния трижды поражала Андреевскую церковь. Самый сильный и документально зафиксированный удар произошёл 22 апреля 1892 года. В этот день мощный разряд молнии пробил крышу храма, вызвав искры, которые обожгли позолоту куполов и обвалили штукатурку на окнах. По словам очевидцев, внутри в момент удара находился псаломщик, который едва не погиб от удара электричества. Это происшествие стало одним из самых драматичных в истории церкви и надолго запомнилось киевлянам.

Молнии как часть легенд и символизма

Удары молний в церковь воспринимались не только как природные катаклизмы, но и как знаки свыше. В народных преданиях молния символизировала божественный гнев или испытание, через которое храм и его прихожане должны были пройти. Эти истории передавались из поколения в поколение, усиливая мистическую ауру Андреевской церкви.

Почему молнии так часто били в Андреевскую церковь?

Высокое расположение Андреевской церкви на Андреевском спуске, на холме, делает её естественным "мишенью" для молний. Купола, покрытые позолотой и металлическими элементами, отлично проводят электричество, что увеличивает риск попадания разрядов в здание. В XVIII–XIX веках, когда не было современных систем молниезащиты, удары молний часто приводили к серьёзным повреждениям храмов.

Последствия ударов и меры защиты

Каждый удар молнии наносил ощутимый урон: обгоревшие купола, обвалившаяся штукатурка, повреждённые окна и внутреннее убранство. После каждого такого инцидента приходилось проводить ремонт, восстанавливать позолоту и укреплять конструкцию. Со временем в Андреевской церкви установили молниезащитные устройства, чтобы предотвратить повторные повреждения.

Молнии в истории окрестных храмов

Интересно, что молнии не щадили и другие святыни в окрестностях Киева. Известно, что в селе Жуляны, неподалёку от столицы, в 1859 году молния разрушила местную церковь вместе с колокольней и церковным имуществом. Историк Лаврентий Похилевич писал, что этот удар был не первым: за год до этого в ту же церковь уже попадала молния, а по рассказам селян, ещё раньше на том же месте сгорела хата, пострадавшая от удара молнии.

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