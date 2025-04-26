Две новые отсрочки в "Резерв+" появятся уже в начале мая. Для кого они будут

Две категории украинцев смогут получить отсрочку в "Резерв+" с мая, не выходя из дома

Новые виды отсрочек для военнообязанных появятся в мобильном приложении "Резерв+" уже в первой декаде мая. Их будет две.

До 8 мая 2025 года в "Резерв+" должны запустить отсрочку для людей с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев, а также для украинцев, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, передает "РБК-Украина".

Она добавила, что в первом случае ее будут предоставлять на основе заключения военно-врачебной комиссии.

По словам Черногоренко, главная цель этого проекта — перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат, вместо того, чтобы мужчины долго стояли в очереди и ожидали неделями, чтобы рассмотрели их заявки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что должно быть указано в повестке, чтобы она считалась юридически действительной. Помимо ФИО и причин вызова в ТЦК, там должны быть еще определенные данные.