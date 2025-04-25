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Работай дома и зарабатывай. В Украине предлагают работу для студентов

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
В Glovo предлагают работу студентам Новость обновлена 25 апреля 2025, 22:28
В Glovo предлагают работу студентам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Готовы взять человека без опыта

В Украине ежедневно появляется немало вакансий, работодатели ищут ответственных людей и предлагают работу даже студентам. Так, например, в Glovo ищут оператора службы поддержки.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Сотруднику Glovo предлагают заработную плату от 14 500 грн.

Компания предлагает работу студентам без опыта и обеспечивает обучение, которое длится десять дней. После этого будущий работник, отработав месяц, может получить премию.

Какие условия работы?

  • плавающий график работы (есть полные смены 8-9 ч и неполные 6-7 ч);
  • возможность выбрать время работы – утром, днем или вечером;
  • официальное трудоустройство;
  • почасовая оплата и бонусы;
  • выплата зарплаты дважды в месяц;
  • карьерный рост и повышение;

В обязанности оператора входит общение с клиентами Glovo, курьерами и решение их вопросов. Работа проходит дистанционно в приложении Glovo в специальном поддержке чата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.

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#Украина #Робота #Студент #Вакансия #Glovo