Работай дома и зарабатывай. В Украине предлагают работу для студентов
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Готовы взять человека без опыта
В Украине ежедневно появляется немало вакансий, работодатели ищут ответственных людей и предлагают работу даже студентам. Так, например, в Glovo ищут оператора службы поддержки.
Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Сотруднику Glovo предлагают заработную плату от 14 500 грн.
Компания предлагает работу студентам без опыта и обеспечивает обучение, которое длится десять дней. После этого будущий работник, отработав месяц, может получить премию.
Какие условия работы?
- плавающий график работы (есть полные смены 8-9 ч и неполные 6-7 ч);
- возможность выбрать время работы – утром, днем или вечером;
- официальное трудоустройство;
- почасовая оплата и бонусы;
- выплата зарплаты дважды в месяц;
- карьерный рост и повышение;
В обязанности оператора входит общение с клиентами Glovo, курьерами и решение их вопросов. Работа проходит дистанционно в приложении Glovo в специальном поддержке чата.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.