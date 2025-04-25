Работай дома и зарабатывай. В Украине предлагают работу для студентов

Готовы взять человека без опыта

В Украине ежедневно появляется немало вакансий, работодатели ищут ответственных людей и предлагают работу даже студентам. Так, например, в Glovo ищут оператора службы поддержки.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Сотруднику Glovo предлагают заработную плату от 14 500 грн.

Компания предлагает работу студентам без опыта и обеспечивает обучение, которое длится десять дней. После этого будущий работник, отработав месяц, может получить премию.

Какие условия работы?

плавающий график работы (есть полные смены 8-9 ч и неполные 6-7 ч);

(есть полные смены 8-9 ч и неполные 6-7 ч); возможность выбрать время работы – утром, днем или вечером;

официальное трудоустройство;

почасовая оплата и бонусы;

выплата зарплаты дважды в месяц;

карьерный рост и повышение;

В обязанности оператора входит общение с клиентами Glovo, курьерами и решение их вопросов. Работа проходит дистанционно в приложении Glovo в специальном поддержке чата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.