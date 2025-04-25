Давно был под прицелом: в МИД РФ рассказали, за что Украина могла ликвидировать генерала Москалика

Кремль считает Украину "причастной" к ликвидации Москалика

В России официально прокомментировали ликвидацию генерала Ярослава Москалика. Кремль подтвердил подрыв автомобиля.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, на месте взрыва работает следственно оперативная группа.

"Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв легкового автомобиля. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Ярославович Москалик", — сказала Захарова.

Она добавляет, что автомобиль взорвался из-за подрыва самодельного взрывного устройства. Его было начинено разными элементами. Возбуждено уголовное дело. По словам Захаровой, Кремль считает Украину "причастной" к ликвидации Москалика, ведь он участвовал в "урегулировании конфликта на юго-востоке Украины" и работал в минской Контактной группе.

"Если расследование подтвердит украинский след по этому делу, то это снова продемонстрирует мировому сообществу "всю сущность Киева", который "делает ставку" на эскалацию военного противостояния с Россией и "безответственно игнорирует" конструктивные предложения, направленные на "поиск мирного решения" войны", — подчеркнула представитель Кремля.

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