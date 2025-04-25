Журналист и военный Петр Шуклинов о мирном соглашении Трампа и почему Украина не должна соглашаться на уступки

Почему вариант "паузы в российско-украинской войне" от Трампа еще хуже продолжающейся сейчас войны.

В случае принятия пути Трампа, далее США и РФ вместе подадут в Совбез ООН признание Крыма российским. Китай поддержит. Британцы и франки посмотрят, что Украина это поддержала и разведут руками.

После Совбеза ООН уже неважно, кто что будет и где признавать или нет. Это откроет путь забирать Украину по кускам. В принципе, для этого достаточно даже США, которые запустят лавину признания по всему миру.

Остановка боевых действий не приведет к роспуску армии — наоборот, нужно будет постоянно держать паритет на границах. Россия армию не распустит, будет только увеличивать. Соответственно, людей в ВСУ нужно будет постоянно набирать новых — с миром или с войной.

Гарантий безопасности пока никаких. Единственное, что дает хоть что-нибудь — это НАТО. Ибо индивидуальные гарантии от стран (с физическим присутствием в Украине) отменяются вместе с изменением власти в этой стране. Сегодня бриты с нами — завтра к власти приходит Фарадж и выводит войска, Россия заходит на второй раунд.

И так по каждому пункту ни один из них не решает вопрос безопасности. Лишь немного откладывает разрушительный второй раунд.

Соглашаться на вариант Трампа сейчас — оставить войну даже не детям, а себе, постарше. Война – это страшно. Но еще страшнее прятаться от сложных решений, оттягивать их, прятаться под одеяло и надеяться, что болезнь пройдет без помощи врачей.

Россия – это болезнь. Эта болезнь лечится усилением Сил обороны, сопротивлением, принципиальностью и несгибаемостью.

Нам так или иначе будет больно. Так или иначе, будет страшно. Так или иначе, будет сложно. И еще долго.

Единственный шанс – быть сильными. И делать все для победы. Забыть о собственном комфорте. И поставить победу целью своей жизни.

Источник: пост Шуклинова в Facebook