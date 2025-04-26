Можете потерять удачу и благополучие в Светлую субботу: что категорически нельзя делать 26 апреля
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Следует прислушаться к главным традициям и запретам этого дня
Сегодня, 26 апреля, отмечается Светлая суббота, которая является заключительным днем Светлой седмицы — неделей радости и торжества после праздника Пасхи. В этом году он выпал на 20 апреля, а в следующем месяце верующие будут праздновать Вознесение Господне.
"Телеграф" решил напомнить о значении Светлой субботы, а также рассказать о главных запретах и традициях этого дня. Постарайтесь к ним прислушаться!
Что можно делать 26 апреля в Светлую субботу:
- Сегодня, 26 апреля, следует посетить богослужение, поскольку этот день является духовным завершением Светлой седмицы;
- В этот день важно оказывать помощь и поддержку нуждающимся, заниматься благотворительными делами;
- Этот день — не для тяжелого физического труда. Можно отдыхать, гулять, проводить время с семьей, укрепляя ваши узы;
Что нельзя делать 26 апреля в Светлую субботу:
- В Светлую субботу нельзя ругаться, выяснять отношения, держать обиды. Иначе ссоры могут надолго затянуться;
- В этот день нельзя копать, строить, белить и выполнять другую рутинную или тяжелую работу;
- Нельзя плакать, жаловаться на жизнь или погружаться в тоску. Этот день считается продолжением Пасхи — недели света и радости;
- Согласно народным приметам, в Светлую Субботу не следует убирать и мыть полы в доме, чтобы не лишиться удачи и благополучия;
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