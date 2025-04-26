Можете потерять удачу и благополучие в Светлую субботу: что категорически нельзя делать 26 апреля

Следует прислушаться к главным традициям и запретам этого дня

Сегодня, 26 апреля, отмечается Светлая суббота, которая является заключительным днем Светлой седмицы — неделей радости и торжества после праздника Пасхи. В этом году он выпал на 20 апреля, а в следующем месяце верующие будут праздновать Вознесение Господне.

"Телеграф" решил напомнить о значении Светлой субботы, а также рассказать о главных запретах и традициях этого дня. Постарайтесь к ним прислушаться!

Что можно делать 26 апреля в Светлую субботу:

Сегодня, 26 апреля, следует посетить богослужение, поскольку этот день является духовным завершением Светлой седмицы;

В этот день важно оказывать помощь и поддержку нуждающимся, заниматься благотворительными делами;

Этот день — не для тяжелого физического труда. Можно отдыхать, гулять, проводить время с семьей, укрепляя ваши узы;

Что можно и нельзя делать 26 апреля

Что нельзя делать 26 апреля в Светлую субботу:

В Светлую субботу нельзя ругаться, выяснять отношения, держать обиды. Иначе ссоры могут надолго затянуться;

В этот день нельзя копать, строить, белить и выполнять другую рутинную или тяжелую работу;

Нельзя плакать, жаловаться на жизнь или погружаться в тоску. Этот день считается продолжением Пасхи — недели света и радости;

Согласно народным приметам, в Светлую Субботу не следует убирать и мыть полы в доме, чтобы не лишиться удачи и благополучия;

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие главные праздники ждут украинцев в мае 2025 года. Также стало известно, будут ли выходные.