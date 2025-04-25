"Бомба замедленного действия": президент Литвы озвучил последствия признания Крыма российским

Литовский лидер поддержал позицию Украины по Крыму

Президент Литвы Гитанас Науседа подверг резкой критике идею признания оккупированного Крыма российской территорией. Подобная уступка, по мнению литовского лидера, создаст опасный прецедент в международных отношениях.

Признание Крыма территорией России станет "бомбой замедленного действия", которая может привести к серьезным последствиям. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Если мы сделаем то, что предлагается, и признаем Крым российским де-юре, то это будет бомба замедленного действия, которая разразится и останется на месте все время. Красные линии установлены для того, чтобы их не пересекали", — подчеркнул Науседа.

Своим заявлением литовский президент отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа, что Крым "уже принадлежит России". По его мнению, европейцы по-другому подходят к этому вопросу.

Науседа напомнил, что мнение Украины о Крыме имеет решающее значение. "Это страна, понесшая наибольшие потери, где пострадали многие невинные люди. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Разве они не имеют права решительно высказать свое мнение относительно этих предложений?" – подчеркнул он.

Кроме того, президент Литвы заявил, что полностью поддерживает позицию Владимира Зеленского. "Я его прекрасно понимаю. Только такая позиция будет понятна народу Украины", — сказал Науседа.

Ранее Зеленский заявил, что согласно международному праву Крым принадлежит Украине, и государство не будет признавать юридически оккупированные территории. Хотя у Украины сейчас нет достаточно оружия для освобождения полуострова, существуют другие возможности давления на Россию.

В ходе недавних переговоров в Париже США предложили документ, предлагающий признать аннексию Крыма и оккупацию частей восточных и южных областей Украины. Украинская сторона категорически настаивает на том, чтобы Крым не признавали российской территорией. Согласно международному праву и конституции Украины, ни одна страна не может аннексировать чужие земли, а отказ от территории возможен только через всеукраинский референдум.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский "отправил" напоминание Трампу относительно Крыма. До этого многие источники указывали, что в мирном плане Трампа присутствует признание аннексии Крыма.