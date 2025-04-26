Трамп очень самоуверенно считает, что у Зеленского якобы "нет реального выбора"

Президент США Дональд Трамп планирует жестко давить на Киев, чтобы вынудить президента Украины Владимира Зеленского принять условия, при которых Россия сохранит контроль над оккупированными украинскими территориями. Таким образом, американский президент старается продвигать российские интересы.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники, приближенные к любителю российской пропаганды, так называемому "спецпредставителю" Трампа, Стиву Виткоффу. Собеседники подтвердили, что "позиция буквально высечена на камне" — Трамп сделает все, чтобы Кремль оставил за собой захваченные украинские земли, прежде всего Крым.

Трамп планирует активно и жестко давить на Украину, чтобы заставить Зеленского наконец принять условия этого "принудительного мира". Трамп очень самоуверенно считает, что у Зеленского якобы "нет реального выбора", поэтому он должен принять условия, содержащиеся в соглашении, предложенном Виткоффом.

"Трамп грозится выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение", – добавляет издание со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, что в своем новом интервью Трамп заявил, что для заключения мира с Россией Украина должна согласиться на определенные уступки. В частности, Крым останется российским, а Украина не вступит в НАТО. По мнению Трампа, если бы Киев "не заговорил" о членстве в Альянсе, полномасштабного вторжения вообще не было бы.

После этого в Украине отреагировали на заявления Трампа и назвали три принципиальных позиции. Украина никогда не признает какие-либо свои территории российскими, Украина не согласится на ограничение армии, Украина не позволит любой третьей стране налагать вето на ее вступление в ЕС и НАТО. То же самое специально для Трампа во время общения с журналистами повторил президент Зеленский: по его словам, Украина не может отказаться от оккупированных территорий, а вступление Украины в НАТО зависит не от желаний Кремля.

Отметим, на Западе считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина. Кремлю этот план нравится – российский министр иностранных дел Лавров уже рассыпался в похвалах Трампу.