Львовская мусорная одиссея перевалила 10 лет

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Герою Гомера понадобилось десять лет, чтобы после Троянской войны вернуться домой в Итаку. Львовский мусор после катастрофы на Грибовичской свалке в 2016 бродит по Украине до сих пор, превзойдя по продолжительности скитания Одиссея.

На днях исполняется 10 лет с начала "мусорных" протестов, охвативших тогда немало регионов Украины. А львовский мусор, как и десять лет назад, продолжает свое путешествие за пределами Львова. Правда, теперь за деньги. Львовские городские власти на вывоз отходов на полигоны в Стрые, Буске, Самборе, Золочеве, Тернополе и Бурштыне ежемесячно тратят 10-12 млн грн.

Август 2016

После трагедии на Грибовичской свалке одними из первых против незваных мусоровозов вышли жители буковинского села Иванковцы .

Неладное иванковчане заподозрили 6 августа, когда заметили четыре фуры, проехавшие по селу. Сначала думали – зерновозы, ведь была жатва. Впрочем, хлеб в фурах оказался с душком. Одна из фур выгрузила мусор на свалке, которой, кстати, самим жителям пользоваться запрещали. Три других сбросили зловонный груз прямо по обе стороны дороги.

11 августа жители Иванковцев перекрыли движение через село.

Хотя о происхождении мусора в Иванковцах можно было только делать предположения, в других местах хватало и доказательств: в горах мусора, нередко вываленного где попало, неоднократно находили чеки из львовских супермаркетов.

Предыстория

Гора мусора в Грибовичах прекрасно была видна с Замковой горы

Львовский полигон твердых бытовых отходов вблизи села Великие Грибовичи официально появился в 1960 году, хотя физически мусор туда начали свозить еще с 1957 года.

Расчетный конечный срок эксплуатации полигона должен был закончиться в 1974 году. Но этого не произошло. Мусор на заполненный полигон продолжали свозить, несмотря на потенциальную опасность и призывы экологов и контролирующих органов.

В 2000 году Львовский облсовет наконец постановил прекратить эксплуатацию полигона. Но этого решения тоже оказалось недостаточно.

В 2003 году уже не выдержал главный государственный санитарный врач Львовщины. Впрочем, и его запрет не сработал.

Очередной срок закрытия полигона был назначен на 1 июля 2006 года. Это было одним из главных предвыборных обещаний тогдашнего участника мэрской гонки Андрея Садового.

В июне 2006 года новоизбранный мэр Львова заявил жителям Грибовичей, что активная рекультивация полигона начнется уже в июле. Сюда входило также обещание ликвидировать озера кислых гудронов, расположенные на территории свалки. Так называемые кислые гудроны – еще одна экологическая мина, заложенная во Львове. Это чрезвычайно токсичные продукты переработки трансформаторного масла, которые при неправильном обращении могут натворить немало бед.

В 2011 забило тревогу уже Минэкологии, назвав дальнейшую эксплуатацию свалки "экологически недопустимой".

Полигон продолжал работать, хотя контролирующме органы фиксировали нарушения в 1999, 2003, 2008, 2010, 2012 и 2013 годах.

В 2013 году областная прокуратура подала иск о бездействии Львовского горисполкома и главы города лично. Прокуроры, доказывая бездействие городских властей, напомнили, что еще в 2006 году ОАО "Институт горно-химической промышленности "Гирхимпром" подготовил технико-экономическое обоснование вариантов создания нового полигона и нашел шесть участков вблизи Львова, которые были пригодны для нового полигона.

Для отвода хотя бы одного из этих участков под новую свалку или под мусоросортировочный завод от городских властей нужно было только официально обратиться в областную администрацию. Но этого сделано не было.

В конце концов произошло то, что должно было произойти.

29 мая 2016 года о Великих Грибовичах узнала вся Украина. На огромной горе из отходов высотой 60 метров и площадью около 26 га произошел пожар. А 30 мая во время его тушения оползень мусорных накоплений похоронил трех спасателей ГСЧС и одного работника коммунального предприятия "Збиранка".

О необходимости закрытия полигона в Грибовичах городские власти предупреждали неоднократно

Без Грибовичей

Расследование причин пожара прокуратурой установило, что возгорание произошло без посторонних факторов, а повлекло его за собой неуплотнение отходов, отсутствие должного полива, пересыпания грунтом и отвода полигонного газа. Таким образом, версия о преднамеренном поджоге, которую выдвигал мэр сразу после трагедии, была отброшена.

За гибель людей наказание никто не понес. Обвинение против Юрия Гольца, бывшего начальника городского управления жилищного хозяйства, завершилось тем, что 16 сентября 2024 года он был признан виновным по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Суд назначил Гольцу три года лишения свободы, запрет занимать руководящие должности и штраф, но от отбывания наказания он был освобожден — истекли сроки давности.

Полигон, конечно, пришлось наконец закрыть. Предполагалось, что мусорная миграция, которая началась после Грибовичей, будет временным решением. Однако "временность" растянулась уже на 10 лет и стоит львовянам десятки миллионов.

После пожара активизировалась дискуссия об альтернативе. Как оказалось, в течение почти десяти лет до трагедии во львовскую мэрию поступало 43 предложения от инвесторов о строительстве мусороперерабатывающего завода. Но все они были отклонены под предлогом недостаточного опыта в мусоросортировочной и мусороперерабатывающей отрасли.

Выбрать кого-то для строительства сверхважного для города объекта в конце концов удалось — благодаря европейским партнерам.

Завод

Строительство мусороперерабатывающего завода было предвыборным обещанием Андрея Садового, данным 20 лет назад

29 мая 2018 года ЕБРР наконец-то одобрил проект строительства мусоросортировочного комплекса. На его реализацию было выделено 35 млн евро: 20 млн кредита ЕБРР, около 5 млн евро кредита от Clean Technology Fund и 10 млн евро в виде гранта E5P.

В этот пакет входила также и рекультивация свалки в Грибовичах. Львов наконец-то получил перспективу решить мусорный вопрос раз и надолго.

Тендер объявили тогда же, в 2018-м, но растянулся он на два года. В октябре 2020 года победителем был признан консорциум WTT Netherlands BV — Axis Industries.

Впрочем, победа WTT – Axis длилась недолго. Другой участник торгов — польский Control Process S.A. — подал жалобу, на основании которой независимый эксперт ЕБРР нашел ошибки в оценке победителя. В итоге контракт получил поляки.

Так или иначе, работы по адресу "Львов, ул. Пластовая, 13" начались. По контракту, завод должен быть введен в эксплуатацию 10 августа 2023 года.

По понятным причинам, этого не произошло: февраль 2022 года внес свои коррективы.

По состоянию на апрель 2023 года строительная готовность завода оценивалась в 25%.

После нескольких месяцев перерыва, вызванного российским полномасштабным вторжением, подрядчик возобновил строительство. В январе 2025 года Садовый даже заявил о готовности завода на 80% и пообещал начало работы до конца 2025-го.

Но до конца 2025 года завод не заработал. Более того, в июне 2026 года городские власти расторгли контракт с поляками в одностороннем порядке. Строительные работы остановились на стадии готовности, по версии генподрядчика, в 95%, по данным городских властей – на 85-87%.

Причиной разрыва контракта городские власти назвали системные срывы дедлайнов со стороны поляков.

Подрядчик, в свою очередь, обвинял мэрию в нарушении условий контракта из-за искусственного привлечения других исполнителей для отдельных очередей строительства, на работу которых генподрядчик влиять не мог.

Таким образом в 2025 году на стройплощадке появилась компания ООО "Кавер Энерджи Плюс". Ей город отдал контракт более чем на 111 миллионов гривен.

В феврале 2026 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП начать расследование против директора ЛКП "Зелене Місто" Александра Егорова, который привлек "Кавер Энерджи Плюс" к строительству. Его обвиняют в потенциально незаконных требованиях о банковской гарантии и возможном выводе 113 млн грн на субподрядчика.

С заявлением о нарушении условий контракта львовянами выступила и польская сторона , перечислив 6 уголовных производств против львовских коммунальщиков.

"Контракт с Control Process S.A. остается в силе, — подчеркнул польский подрядчик в июне 2026 года. — Комиссия по разрешению споров (DAB) установила, что сообщение ЛКП "Зелене Місто" о расторжении Контракта недействительно и не имеет юридической силы. Следовательно, Control Process S.A. остается Генеральным Подрядчиком по Контракту 9004-GPN-49437/1-MBTF. Без окончательного арбитражного решения никто не имеет права вести себя так, будто Control Process S.A. уже устранена из проекта".

Арбитраж Международной торговой палаты (ICC) в Париже, на который ссылается Control Process S.A., действительно, в настоящее время своего решения в споре в целом еще не вынес. Более того, даже не начинал рассмотрение дела и не собирал состав арбитража:

"По состоянию на 23 июля 2026 года по делу №30187/ICA7 состав арбитражного трибунала для рассмотрения спора по существу еще не сформирован. Никаких окончательных решений о вине сторон или миллионных штрафах Международный арбитражный суд не принимал", — сообщили в Секретариате ICC.

Сейчас существует только решение ICC от 16 мая 2026 года об отклонении экстренных требований поляков временно заблокировать расторжение контракта. На это решение, как на победу, ссылаются львовские городские власти. Польская сторона так не считает.

Сколько времени и денег займет судебная волокита, можно только гадать. А львовянам, похоже, придется подождать. Жили ж как-то без завода десять лет, придется еще.

Просто для справки: небоскрёб Бурдж-Халифа построили менее чем за шесть лет. А самый длинный морской мост в Китае протяженностью 55 км – за восемь.