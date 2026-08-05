Интервью Билецкого в лидерах Ютуба: самые сильные заявления об "Азове", Харькове и выборах
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Разговор, ради которого иностранная журналистка приехала в Харьков, разошелся всеми соцсетями
Интервью командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого американской блогерке Лоре Лумер стало одним из лидеров украинского ютуба за последнее время — опережает его разве что интервью экс-министра обороны Михаила Федорова.
Только за первый день видео разговора с Билецким собрало около 627 тысяч просмотров.
"Интервью с Билецким действительно получилось образцовым. Не только потому, что у генерала были спокойные аргументированные ответы на все вопросы автора, но и через саму Лумер. Она удивила осведомленностью и вообще вела себя как сознательная журналистка, а не экзальтированная блоггерша, чего в принципе так же можно было ожидать. Она, кстати, ради разговора с Билецким приехала в Харьков, что стоит отдельного уважения", — пишет "Детектор медиа".
"Телеграф" подготовил для вас ключевые тезисы из интервью, которые больше всего разошлись по сети:
Билецкий сосредоточен на войне, а не на политике. Он категорически против выборов во время войны.
"Я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское достаточно поляризовано и это может сказаться на нашей обороноспособности. Что касается дальнейшего своего пути, я не кокетничаю, не играю, но я себе дал слово, что до конца войны — я военный и сосредоточен исключительно на результате и победе и на выживании.
Когда война закончится, тогда и будем решать что делать дальше, но безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, наша страна стала более уважительной, богаче, потому что это, пожалуй, наш общий долг перед погибшими".
Для Билецкого жизни людей — сверхважны.
"Я бы обратил внимание на еще одну составляющую — бесценный или очень дорогой актив Украины — это боевой опыт 21 века. Для простого примера он касается каждой части военного дела. Американская тактическая медицина, спасающая людей, базируется на принципе "золотого часа". В этом году медики 3 ОШБР выиграли первое место на конференции ССО США "золотой час". И фактически опыт бесценен, создавать его на полигонах — это миллиарды долларов".
Нацизм – это страшилка. Сформировалось новое поколение националистов. Преимущественно русскоязычный Харьков дал больше всего военных в "Азов".
"Давайте скажем откровенно. Нацизм превратился в самый страшный лейбл, величайшую страшилку 21-го столетия. И назвать тебя нацистом могут по любому поводу. И я думаю, что консервативные люди Запада должны это чувствовать на себе больше, чем кто-либо на планете Земля. Ни национальность, ни раса, ни религия не сделают тебя защищенным от ярлыка нациста".
Билецкий говорит о нацизме как искусственном пропагандистском инструменте кремля, и якобы именно от нацистов оккупанты собирались освобождать восток Украины. Тогда как:
"С самого начала АЗОВ почти полностью состоял из бойцов из Востока Украины, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей. Харьков и сейчас на 90%, пожалуй, русскоязычный город, который дал наибольшее количество солдат и добровольцев в соотношении с другими областями Украины".
Третий армейский корпус удерживает полосу в 160 км фронта. Не просто удерживает, а начал восстанавливать территории
"Я всегда сравниваю армию с оркестром. Все должны играть в унисон, и ничего не должно выбиваться или отставать. Действительно, когда мы приняли всю полосу в 160 километров, Украина теряла десятки километров, около 60 километров в месяц на этом участке. Это было год и два месяца назад. Девять месяцев назад мы полностью прекратили продвижение противника, и сейчас мы продвигаемся на некоторых участках, то есть не только не теряем, но восстанавливаем некоторые территории.
В год мы подготовили несколько тысяч сержантов для корпуса, что резко изменило эффективность. Сюда же следует добавить и полное изменение принципов боевой подготовки… Мы – самый большой корпус на планете по использованию беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Но нужно четко понимать, что в любом случае эффективность зависит не от количества пилотов или количества дронов, а в первую очередь от системы управления и системы планирования".
Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Билецкий также рассказывал, как Украина может победить Россию.