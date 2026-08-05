Разговор, ради которого иностранная журналистка приехала в Харьков, разошелся всеми соцсетями

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Интервью командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого американской блогерке Лоре Лумер стало одним из лидеров украинского ютуба за последнее время — опережает его разве что интервью экс-министра обороны Михаила Федорова.

Только за первый день видео разговора с Билецким собрало около 627 тысяч просмотров.

"Интервью с Билецким действительно получилось образцовым. Не только потому, что у генерала были спокойные аргументированные ответы на все вопросы автора, но и через саму Лумер. Она удивила осведомленностью и вообще вела себя как сознательная журналистка, а не экзальтированная блоггерша, чего в принципе так же можно было ожидать. Она, кстати, ради разговора с Билецким приехала в Харьков, что стоит отдельного уважения", — пишет "Детектор медиа".

"Телеграф" подготовил для вас ключевые тезисы из интервью, которые больше всего разошлись по сети:

Билецкий сосредоточен на войне, а не на политике. Он категорически против выборов во время войны.

"Я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское достаточно поляризовано и это может сказаться на нашей обороноспособности. Что касается дальнейшего своего пути, я не кокетничаю, не играю, но я себе дал слово, что до конца войны — я военный и сосредоточен исключительно на результате и победе и на выживании.

Когда война закончится, тогда и будем решать что делать дальше, но безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, наша страна стала более уважительной, богаче, потому что это, пожалуй, наш общий долг перед погибшими".

⁠Для Билецкого жизни людей — сверхважны.

"Я бы обратил внимание на еще одну составляющую — бесценный или очень дорогой актив Украины — это боевой опыт 21 века. Для простого примера он касается каждой части военного дела. Американская тактическая медицина, спасающая людей, базируется на принципе "золотого часа". В этом году медики 3 ОШБР выиграли первое место на конференции ССО США "золотой час". И фактически опыт бесценен, создавать его на полигонах — это миллиарды долларов".

Нацизм – это страшилка. Сформировалось новое поколение националистов. Преимущественно русскоязычный Харьков дал больше всего военных в "Азов".

"Давайте скажем откровенно. Нацизм превратился в самый страшный лейбл, величайшую страшилку 21-го столетия. И назвать тебя нацистом могут по любому поводу. И я думаю, что консервативные люди Запада должны это чувствовать на себе больше, чем кто-либо на планете Земля. Ни национальность, ни раса, ни религия не сделают тебя защищенным от ярлыка нациста".

Билецкий говорит о нацизме как искусственном пропагандистском инструменте кремля, и якобы именно от нацистов оккупанты собирались освобождать восток Украины. Тогда как:

"С самого начала АЗОВ почти полностью состоял из бойцов из Востока Украины, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей. Харьков и сейчас на 90%, пожалуй, русскоязычный город, который дал наибольшее количество солдат и добровольцев в соотношении с другими областями Украины".

Третий армейский корпус удерживает полосу в 160 км фронта. Не просто удерживает, а начал восстанавливать территории

"Я всегда сравниваю армию с оркестром. Все должны играть в унисон, и ничего не должно выбиваться или отставать. Действительно, когда мы приняли всю полосу в 160 километров, Украина теряла десятки километров, около 60 километров в месяц на этом участке. Это было год и два месяца назад. Девять месяцев назад мы полностью прекратили продвижение противника, и сейчас мы продвигаемся на некоторых участках, то есть не только не теряем, но восстанавливаем некоторые территории.

В год мы подготовили несколько тысяч сержантов для корпуса, что резко изменило эффективность. Сюда же следует добавить и полное изменение принципов боевой подготовки… Мы – самый большой корпус на планете по использованию беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Но нужно четко понимать, что в любом случае эффективность зависит не от количества пилотов или количества дронов, а в первую очередь от системы управления и системы планирования".

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее Билецкий также рассказывал, как Украина может победить Россию.