Удары РФ по Киеву подтвердили одно. Но у нас есть своя цель - Серж Марко
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Военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco) объяснил, почему Украина не идет по пути террора, как Россия
Удары по Киеву в эту ночь в очередной раз подтвердили заявления российских пропаганандонов, что по Киеву бьют исключительно ради террора, чтобы заставить народ требовать сойтись где-то посередине, а не потому, что здесь какое-то большое количество военных целей.
И этот террор будет продолжаться.
У нас нелинейная тенденция ударов. Россия начала уничтожать нашу инфраструктуру и бизнес с 2022 года. Тогда она закупила у Ирана "шахеды" и била по гражданским объектам ракетами. За это время у нас выбили все самое дорогое, и теперь занимается больше террором.
Мы же только в этом году обогнали РФ по запуску дронов, начали методично выжигать их объекты. Да, мы делаем это лучше и эффективнее, и на РФ многое есть палить, что ценно и экономически обоснованно (в отличие от РФ, у которой стоимость ракетно-дроновой атаки может быть дороже, чем то, что они поразили), но террор — это всегда террор, и понятно что нам больно и хочется такого же ответного террора.
Но у нас есть цель, и эта цель – не в терроре, а в том, чтобы уничтожать российскую экономику, чтобы она не потянула осеннюю мобилизацию. От того, как мы выполним эту работу, зависит наша зима.
Ибо Питуну по**р на своих людей. И на встречный террор. Он остановится только тогда, когда у него не будет экономических возможностей для продолжения войны. И нам надо этот день приблизить, не прогибаясь под террор, и не сходя с этого курса и обладая единством.
Но очень б**ть хочется, надо признать…очень хочется отплатить тем же…
Источник: пост Александра Карпюка в Facebook
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