В России подорвали главного "Упыря". Чем он известен и как отличился в войне против Украины

Ткачук — ярый сторонник войны против Украины

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Под Екатеринбургом (Россия) подорвали генерального директора "Уралдронзавода" Владимира Ткачука. Взрывное устройство было заложено под его Mercedes-Benz.

Об этом сообщают российские СМИ. В результате взрыва погиб водитель-охранник Владимира, сам Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации источника, инцидент произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа вблизи Екатеринбурга.

Поселок Большой Исток на карте мира

Автомобиль полностью уничтожен в результате детонации и последующего пожара. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, на месте работают специалисты-криминалисты и экстренные службы.

Под Екатеринбургом подорвали авто Владимира Ткачука/Фото: Mash

Под Екатеринбургом подорвали авто Владимира Ткачука/Фото: SHOT

Под Екатеринбургом подорвали авто Владимира Ткачука/Фото: SHOT

Ткачук известен тем, что является одним из разработчиков дрона "Упырь", который производится на "Уралдронзаводе". Кроме того, он вел Telegram-канал "Повернутые на войне" с аудиторией, превышающей 600 тысяч подписчиков, где оправдывал удары по Украине и восхвалял действия российских оккупантов. Помимо этого, Владимир регулярно участвовал в эфирах федеральных пропагандистских ток-шоу.

"Упырь" представляет собой боевой FPV-дрон квадрокоптерного типа. Управление дроном осуществляется через VR-очки и сенсорную перчатку, что обеспечивает оператору эффект присутствия и тактильную обратную связь, значительно повышающую точность и качество пилотирования.

Дрон "Упырь"/Фото: cyclowiki

Напомним, в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа тяжелые ранения могла получить дочь командующего воздушно-космическими силами России Александра Чайко — Мария. Также вероятной жертвой мог стать ее муж.