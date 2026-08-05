Казалось, его невозможно уничтожить: самая популярная рыба Украины оказалась под угрозой

Экологи уже отобрали пробы грунта и воды

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В нескольких регионах Украины проявилась тревожная тенденция — массовый мор рыбы. При этом гибнет вид, который считался "титаном" среди пресноводных жителей.

Об этом свидетельствуют сообщения в СМИ. Речь идет о гибели серебряного карася. Подобную ситуацию, в частности, фиксируют в пределах регионального ландшафтного парка "Диканский" на Трояновском водохранилище в Полтавской области.

По словам директора ландшафтного парка Ирины Черкасской, первые случаи гибели рыбы зафиксировали еще в начале июля в жаркую погоду.

"Мы практически каждый день фиксировали снулую рыбу", – рассказала Ирина Черкасская.

Также о массовом море серебряного карася в конце июля сообщали и во Львовской области. Во время обследования водоема в селе Лисиничи инспекторы насчитали 121 погибшую рыбу. Факт гибели рыбы официально подтвердили. Материалы проверки были переданы соответствующим службам для дальнейшего реагирования. Причины гибели рыбы не сообщаются.

Мор рыбы. Фото: https://lviv.media

Что известно о серебристом карасе

Серебряный карась — вид пресноводных лучепёрых рыб из рода карасей семейства карповых. Серебряный карась отличается от золотого более крупной и светлой чешуёй и меньшей высотой тела. Как правило, окрас чешуй серебристо-серый или зеленовато-серый, но изредка встречаются экземпляры с золотистым и даже розовато-оранжевым окрасом.

Карась серебристый/ Источник: Львовский рыбоохранный патруль

Ранее в комментарии "Телеграфу" заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь рассказывала, что серебряный карась — это очень распространенный вид в Украине.

"Он является очень любимым объектом небольших прудов и он реально очень много где есть", — объясняла эксперт.

Подробнее об этом в материале: "Исчезнувший шип и живучий серебристый карась: какие виды рыб встречаются чаще, а каких почти нет".

Директор ландшафтного парка "Диканский" Ирина Черкасская также поясняла, что серебряный карась — очень выносливая рыба.

"Во время зимних заморов из-за нехватки кислорода караси обычно выживают. Поэтому нас удивило, что погибли именно они", — отмечала Черкасская.

Почему гибнет рыба: "главные подозреваемые"

Одной из вероятных причин может быть вирусное заболевание. Анализируя ситуацию в Полтавской области, по словам Ирины Черкасской, ихтиологи и ихтиопатологи предположили, что гибель карасей может быть связана с вирусным заболеванием карповых рыб. Она добавила, что подобную ситуацию раньше фиксировали и на одном из озер в Киеве.

Черкасская добавляет, что среди возможных причин также рассматривают незаконное зарыбление водоема, однако подтвердить или опровергнуть эту версию могут только правоохранители.

Впрочем, точная причина мора карасей пока остается неизвестной. Госэкоинспекция уже отобрала пробы воды и грунта в Полтавской области для проведения исследований.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как опытный рыбак поймал 3 кг карася и поделился секретом удачной охоты.