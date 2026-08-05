Взлетят не только цены: что ждет украинцев из-за массированных ударов по складам бизнес-гигантов

Бизнес не останавливается — он адаптируется к войне

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После серии ударов по складам "Эпицентра", ROZETKA, "Новой почты" и других компаний украинский бизнес вновь перестраивает логистические цепочки. Это помогает избежать масштабного дефицита, но не исключает локальных перебоев и дополнительных затрат.

Российские удары по складам и логистике преследуют четкую цель — перерезать артерии украинской экономики, впрочем, для бизнеса такой вызов не новый. "Телеграф" объясняет, какие последствия могут быть у атак РФ.

С начала 2026 года Россия атаковала около 30 раз – поврежденные склады, логистические центры. 5 июля ROZETKA сообщает об уничтожении крупнейшего складского комплекса, сгорело производство керамики "Эпицентра", а Новая почта под ударами систематически от отделений до крупных центров.

Последствия удара по складам ROZETKA/Фото: Iryna Chechotkina в Фейсбуке

За четыре года полномасштабной войны ритейлеры и логистические операторы были вынуждены полностью перестроить свои цепочки поставки. Пострадавшие компании после атак быстро перенаправляют поставки, чтобы не допустить дефицит товаров и задержек доставки. В то же время бизнес меняет саму модель логистики.

Как объясняет коммерческий директор Alterra Group Геннадий Гриненко, компании все чаще отказываются от одного центрального склада в пользу нескольких региональных площадок. "Вместо того чтобы держать все в Киеве, как это было до 2022 года, они один большой склад делят на разные регионы: теперь у них есть, например, меньший склад в Киеве, склад во Львове и, например, в Днепре", — отмечает он.

По подобному пути движется и Новая почта. Совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк после серии ударов по объектам компании прямо назвал главный принцип выживания бизнеса под обстрелами. "Первый шаг — рассредоточение. Мы постоянно увеличиваем количество точек присутствия. На каждое закрытое из-за обстрелов отделение открываем новые", — отметил он. Вторым элементом стала скорость обработки грузов и переход к модели just-in-time. По словам Поперешнюка, "меньше хранить — значит быстрее перевозить. Чем меньше времени посылка находится на терминале, тем меньше у нее рисков".

Не концентрируйте риски. Не храните большие запасы в одном месте. Стройте систему, которая может быстро перестраиваться. Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA (Новая почта)

Что удары России по логистике означают для украинцев

Компании стараются минимизировать последствия, так что тотального дефицита товаров, вероятнее всего, не будет. Например, после уничтожения одного из крупнейших распределительных центров в Днепре, "АТБ" быстро перестроила логистические цепи, привлекла другие склады и задействовала собственный автопарк из более чем 700 грузовиков.

Однако определенные последствия для покупателей все же могут ощущаться. Во-первых, доставка товаров из интернет-магазинов может занимать больше времени. Если раньше многие заказы доставлялись уже на следующий день со складов столичного региона, то теперь чаще придется ждать два-три дня, поскольку товар может уезжать из западных, центральных областей или даже из-за границы. Туда, в частности, перемещает производство керамической плитки "Эпицентр".

Тем не менее, возможны локальные перебои с отдельными категориями продукции. В "АТБ" подтвердили, что после недавних атак в Харьковской области некоторые магазины временно столкнулись с уменьшением запасов отдельных товаров. Речь идет преимущественно о некритических категориях — чипсах, орешках, отдельных видах соков и напитков. В компании подчеркивают, что "ситуация с поставками продуктов в магазины сети полностью контролируема", а проблемы носят локальный характер.

Еще одно последствие — постепенный рост логистических затрат. Содержание нескольких складов вместо одного крупного центра, дублирование маршрутов, резервные мощности и дополнительные перевозки увеличивают себестоимость доставки. В конце концов, часть этих расходов неизбежно будет заложена в конечную цену товаров.

Последствия удара по "Эпицентру"/ Фото: facebook.com/epicentrkua

Какие шаги делает правительство

После массированного обстрела в ночь на 5 августа премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство организует встречу с предпринимателями: "Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Новая почта предупредила — из-за результатов российских атак могут задерживаться посылки. С владельцами уничтоженных компания связывается.