От Харькова до Киева: какие регионы могут оказаться в зоне действия северокорейских ракет
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Дальность полета позволяет накрывать значительную часть территории Украины.
Россия может развернуть в Воронежской области ракетное подразделение КНДР, которое может быть привлечено к ударам по Украине. Враг мог уже получить новую партию ракет для него.
По данным Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка, речь идет о подразделении примерно из 90 военных КНДР, которое может быть включено в состав 112-й ракетной бригады ВС РФ. В общей сложности Россия планирует развернуть группировку, которая может включать в себя до 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок. Передаваемые ракеты типа KN-23 и KN-24 сопровождает персонал.
Какие именно задачи будут выполнять военные КНДР в составе российского подразделения, пока неизвестно. В то же время, учитывая заявленное расположение в Воронежской области, можно предположить, куда долетят ракеты.
Что за ракеты получила Россия от КНДР
Основными ракетами, которые передает Северная Корея России, являются KN-23 и KN-24. Обе системы принадлежат к классу баллистических ракет малой дальности и уже использовались российскими войсками во время войны против Украины.
KN-23 (Hwasong-11Ga) — твердотопливная баллистическая ракета, часто сравнивающаяся с российским комплексом "Искандер-М". Она имеет квазибалистическую траекторию полета, может преодолевать примерно 450-690 км и нести боевую часть весом до 500 кг.
Главная особенность KN-23 — способность маневрировать во время полета, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Внешне ракета напоминает российскую 9М723 от "Искандера", однако имеет свои конструктивные особенности.
KN-24 (Hwasong-11Na) – управляемая баллистическая ракета малой дальности, которую часто называют аналогом американской ATACMS. Ее дальность оценивают примерно в 400 км, а боевая часть может весить до 500 кг.
Эта ракета имеет более плоскую траекторию полета, что позволяет ей дольше оставаться вне зоны обнаружения радаров. KN-24 запускается с мобильных установок и может использоваться для поражения военных объектов и инфраструктуры.
Куда могут достать корейские ракеты
Если предположить, что ракетное подразделение будет размещено примерно в районе Воронежа, "Телеграф" изобразил, куда могут долететь ракеты с заявленной дальностью 400 км (синий круг) и 690 км (красный круг).
- При дальности 400 км это большие части Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областей, а также Луганщина и Донетчина. Среди крупных городов в зоне риска: Харьков, Сумы, Краматорск, Ахтырка, Лозовая, Павлоград.
- При дальности 690 км под угрозой Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Краматорск, Павлоград, Лозовая и т.д. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, часть Житомирской областей.
Какие еще ракеты имеет Северная Корея
КНДР владеет одним из крупнейших ракетных арсеналов среди стран, не имеющих официально признанного ядерного статуса. Пхеньян активно развивает баллистические ракеты разной дальности, в частности системы, способные нести ядерные боеголовки.
К ракетам малой дальности, кроме KN-23 и KN-24, относятся Hwasong-5 и Hwasong-6 — северокорейские модернизации советских ракет Р-17 ("Скад"). Их дальность составляет несколько сот километров.
Среди ракет средней дальности КНДР имеет:
- Rodong-1 (Hwasong-7) – баллистическая ракета с дальностью около 1200–1500 км.
- Hwasong-12 (KN-17) — ракета средней дальности, оцениваемая в пределах 3700–6000 км.
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