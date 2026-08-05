От Харькова до Киева: какие регионы могут оказаться в зоне действия северокорейских ракет

Дальность полета позволяет накрывать значительную часть территории Украины.

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Россия может развернуть в Воронежской области ракетное подразделение КНДР, которое может быть привлечено к ударам по Украине. Враг мог уже получить новую партию ракет для него.

По данным Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка, речь идет о подразделении примерно из 90 военных КНДР, которое может быть включено в состав 112-й ракетной бригады ВС РФ. В общей сложности Россия планирует развернуть группировку, которая может включать в себя до 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок. Передаваемые ракеты типа KN-23 и KN-24 сопровождает персонал.

Какие именно задачи будут выполнять военные КНДР в составе российского подразделения, пока неизвестно. В то же время, учитывая заявленное расположение в Воронежской области, можно предположить, куда долетят ракеты.

Что за ракеты получила Россия от КНДР

Основными ракетами, которые передает Северная Корея России, являются KN-23 и KN-24. Обе системы принадлежат к классу баллистических ракет малой дальности и уже использовались российскими войсками во время войны против Украины.

KN-23 (Hwasong-11Ga) — твердотопливная баллистическая ракета, часто сравнивающаяся с российским комплексом "Искандер-М". Она имеет квазибалистическую траекторию полета, может преодолевать примерно 450-690 км и нести боевую часть весом до 500 кг.

Главная особенность KN-23 — способность маневрировать во время полета, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Внешне ракета напоминает российскую 9М723 от "Искандера", однако имеет свои конструктивные особенности.

KN-24 (Hwasong-11Na) – управляемая баллистическая ракета малой дальности, которую часто называют аналогом американской ATACMS. Ее дальность оценивают примерно в 400 км, а боевая часть может весить до 500 кг.

Эта ракета имеет более плоскую траекторию полета, что позволяет ей дольше оставаться вне зоны обнаружения радаров. KN-24 запускается с мобильных установок и может использоваться для поражения военных объектов и инфраструктуры.

KN-23 и KN-24 — что известно о корейских баллистических ракетах/Инфографика NV

Куда могут достать корейские ракеты

Если предположить, что ракетное подразделение будет размещено примерно в районе Воронежа, "Телеграф" изобразил, куда могут долететь ракеты с заявленной дальностью 400 км (синий круг) и 690 км (красный круг).

При дальности 400 км это большие части Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областей, а также Луганщина и Донетчина. Среди крупных городов в зоне риска: Харьков, Сумы, Краматорск, Ахтырка, Лозовая, Павлоград.

это большие части Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областей, а также Луганщина и Донетчина. Среди крупных городов в зоне риска: Харьков, Сумы, Краматорск, Ахтырка, Лозовая, Павлоград. При дальности 690 км под угрозой Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Краматорск, Павлоград, Лозовая и т.д. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, часть Житомирской областей.

Карта, куда потенциально могут достать северокорейские ракеты из-под Воронежа/Инфографика "Телеграф"

Какие еще ракеты имеет Северная Корея

КНДР владеет одним из крупнейших ракетных арсеналов среди стран, не имеющих официально признанного ядерного статуса. Пхеньян активно развивает баллистические ракеты разной дальности, в частности системы, способные нести ядерные боеголовки.

К ракетам малой дальности, кроме KN-23 и KN-24, относятся Hwasong-5 и Hwasong-6 — северокорейские модернизации советских ракет Р-17 ("Скад"). Их дальность составляет несколько сот километров.

Среди ракет средней дальности КНДР имеет:

Rodong-1 (Hwasong-7) – баллистическая ракета с дальностью около 1200–1500 км.

– баллистическая ракета с дальностью около 1200–1500 км. Hwasong-12 (KN-17) — ракета средней дальности, оцениваемая в пределах 3700–6000 км.

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