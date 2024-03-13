На вашем iPhone есть "секретная" кнопка, о которой вы не знали: как её включить

Эту кнопку так просто не увидеть

Многие пользователи современных смартфонов даже не догадываются, насколько богат их функционал. Например, для некоторых является удивлением, что на iPhone на самом деле больше кнопок, чем вы можете увидеть, окинув его простым взглядом.

"Телеграф" рассказывает о том, как активировать скрытую кнопку. Этой "секретной" кнопкой, которая нигде, к слову, и не скрывается, является вся задняя панель смартфона. Просто касаясь её можно активировать множество различных функций, например, включения фонарика.

Как "включить" заднюю панель:

Важно: функция работает на iPhone 8 модели или старше, а также на нем должна быть установлено iOS не ниже 14-ой версии.

Для того, чтобы активировать заднюю панель iPhone, нужно перейти в "Параметры", выбрать "Универсальный доступ", выбрать "Касание" и "Касание задней панели".

Далее нужно определить, как кнопка будет включаться: двойным касанием или тройным. Затем вы можете выбрать под это действие любую функцию из предложенных.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцам iPhone посоветовали, как правильно высушить смартфон.