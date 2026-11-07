В мире массово отказываются от губок для мытья посуды. Их вытесняет шведский тренд

Натуральная альтернатива не только сделает мытье посуды более приятным, но и защитит экологию

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Губки для мытья посуды в мире активно заменяют более современной и натуральной альтернативой. В синтетических губках для посуды задерживается влага и остатки пищи, из-за чего они могут начать неприятно пахнуть.

О том, чем в мире массово заменяют привычные губки, рассказывает польский сайт DobrzeMieszkaj. Речь идет о шведских кухонных салфетках, которые на 70% состоят из целлюлозы, то есть древесной массы, и на 30% – из хлопка.

Шведские кухонные салфетки. Фото: wildandstone.com

Ими моют тарелки, убирают на кухне и протирают зеркала. Когда салфетка загрязнится, ее можно постирать и использовать снова.

Кроме того, что в традиционной губке быстро начинают размножаться бактерии, есть еще одна причина, почему от них отказываются хозяйки. Большинство обычных губок изготовляют из пластика. После выбрасывания он долго не разлагается, а регулярная замена губок увеличивает количество пластиковых отходов на планете.

Шведские кухонные салфетки практичны и экологичны. Фото: wildandstone.com

Как пользоваться шведской салфеткой

Сухая шведская салфетка жесткая и напоминает на ощупь картон. После намачивания она становится мягкой и упругой и хорошо впитывает влагу.

В отличие от поролоновой губки салфетка быстро высыхает. Влага не задерживается надолго, потому условия для размножения бактерий и появления запаха становятся менее благоприятными.

Использованную салфетку можно постирать или помыть в посудомоечной машине. Ее можно использовать много раз: одной салфеткой можно заменить несколько традиционных губок и снизить затраты на их приобретение.

Шведской салфеткой можно вытирать не только посуду. Она подходит для столешниц, плиты и раковины. На зеркалах материал не оставляет ворса и разводов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой альтернативе губкам для мытья посуды. Ее можно вырастить на собственном огороде.