Как возникло название "АТБ": мало кто знает, что на самом деле зашифровано в трех буквах

Название было зарегистрировано в далеком 1998 году

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"АТБ" сейчас на слуху у всех украинцев, но мало кто знает, почему для сети выбрали именно такое название. На самом деле это сокращение от "АгроТехБизнес", предприятия, которое в дальнейшем превратилось в крупнейшую сеть супермаркетов.

"Телеграф" рассказывает об истории "АТБ" и его названии. "АгроТехБизнес" первоначально занимался поставкой сельскохозяйственной техники. Сеть продуктовых магазинов начиналась с шести гастрономов в Днепре, а название "АТБ-маркет" зарегистрировали в 1998 году.

Трое партнеров, Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун основали предприятие "АгроТехБизнес" 1 ноября 1993 года. Сначала они поставляли аграрную технику. Впоследствии партнеры решили торговать продуктами и выкупили в тогдашнем Днепропетровске шесть гастрономов постсоветского формата.

Гастрономы имели названия деревьев

Следующим шагом стало изменение формата торговли. В 2002 году магазины советского формата превратили в сеть маркеров самообслуживания. Ассортимент составлял 800 позиций по минимальным ценам.

В 2003 году выбор товаров начали расширять: сначала до 2500, а затем до 3500 позиций. Тогда же магазины приводили к единому стандарту: площадь – 800 квадратных метров, количество касс – 10. Чтобы сократить расходы, помещения выкупали, а не арендовали.

Сеть выходила в небольшие города, где еще не работали другие торговые сети. В этот период компания начала развивать логистические центры. Отдельные гастрономы постепенно стали частью общей системы снабжения, стандартов и ценовой политики.

Как расширялась сеть "АТБ"

В 2003-2007 годах компания ежегодно открывала по 30-50 магазинов в восточных, центральных и южных регионах Украины. К началу 2026 года "АТБ" имела 1319 магазинов в 22 областях Украины. В конце июля 2026 года компания сообщила, что работают уже 1 342 торговые точки. Магазины продолжали работать и в прифронтовых регионах. По состоянию на конец июля 2026 года в компании "АТБ-Маркет" работало более 49 тысяч сотрудников.

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