Когда Telegram не работает: пять альтернатив популярному мессенджеру

Лучшие альтернативы популярному мессенджеру

Во всем мире наблюдается перебои с популярным мессенджером Telegram. Проблемы затронули и Украину, а потому у многих возник вопрос о том, какие существуют альтернативы с похожим функционалом.

"Телеграф" же решил облегчить задачу для пользователей и собрал топ-5 возможных замен Telegram, которые не позволят остаться без связи в неподходящий момент. Так как многие украинцы и так используют Facebok, то мы его затрагивать не будем

WhatsApp

Популярный мессенджер для смартфонов от компании Meta, что говорит о том, что недостатки там будут такие же, как и у Facebok. С другой стороны, широкая популярность этой соцсети приводит к тому, что большинство и так пользуются этим мессенджером.

Он позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, и поддерживает групповые чаты на 256 человек.

Viber

Имеет тот же функционал, что и WhatsApp — позволяет обмениваться сообщениями, пересылать файлы, поддерживает групповые чаты. Помимо того, как и в Telegram в Viber есть публичные сообщества.

Из минусов можно отметить наличие рекламы в бесплатной версии.

Signal

В свое время этот мессенджер наделал много шума своими параметрами безопасности. В частности он может отправлять самоуничтожающиеся сообщения, чего нет у конкурентов.

Впрочем, по сравнению с другими мессенджерами его функционал весьма ограничен, а его пользовательская база несопоставимо меньше.

Skype

Да, старичок все еще жив и чувствует себя неплохо. Хотя его популярность пришлась на конец 2000-х — начало 2010-х, однако даже сейчас он может предложить поддержку видеоконференций и групповых звонков, отправку документов и поддержку широкого спектра платформ.

Из минусов можно отметить наличие большого количества рекламы в бесплатной версии.

Discord

Изначально создавался как мессенджер для игроков с поддержкой голосового чата, однако со временем перерос в нечто большее. Теперь там можно не только обмениваться сообщениями и документами, но и найти много групп на разные темы

Сервера поддерживают большое количество пользователей и могут быть гибко настроены под любые нужды. Однако это достигается ценой того, что интерфейс может показаться более сложным для начинающих пользователей, а конфиденциальность там не ставится в приоритет.

Напомним, в последний раз сбой в "Telegram" происходил в пятницу, 24 мая. Многие пользователи тогда не могли отправить сообщение.