В работе Telegram масштабный сбой: проблемы по всему миру

Telegram перестал работать

В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. При этом последствия этого сбоя ощущаются не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector. Отмечается, что в большинстве своем пользователи жалуются на проблемы с попытками соединиться с сервисом.

Также пользователи сталкиваются с работой мобильного и настольного приложений, однако это наблюдается реже. Некоторые пользователи также жалуются на проблемы с попытками залогиниться.

Первые сообщения о проблемах поступили на сайт после 21:15 (по киевскому времени) и в следующие 15 минут лишь усилились. По состоянию на 22:00 мессенджер не работает.

Пользователи сообщают, что проблемы возникли по всей Европе, но также и в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Реже на работу жалуются пользователи из американских континентов.

Часть из комментаторов отметила, что мессенджер лег после запуска обновления, которое никак не может установиться.

Напомним, в последний раз сбой в "Telegram" происходил в пятницу, 24 мая. Многие пользователи тогда не могли отправить сообщение.