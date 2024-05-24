Масштабный сбой произошел в Telegram: что известно

Есть проблемы с приложением для телефона и программой на ПК

В социальной сети "Telegram" в пятницу, 24 мая, произошел массовый сбой. Некоторые пользователи не могут отправить сообщение.

Об этом пишут в сети. Ухудшение работы фиксируют не все люди.

В настоящее время уже подано более 80% жалоб на работу приложения в сервисную службу. Официальной информации о причинах и неполадках нет.

Также пользователи пишут о проблемах с загрузкой приложения, подключением к серверу и его работой как на смартфонах, так и на компьютерах. Сбои начались примерно в 12:00, но тогда они были не столь массовыми и быстро прошли. Однако со временем все повторилось.

О проблемах сообщили пользователи из разных уголков мира: США, Украины, Узбекистана и других стран. Количество жалоб на сервис Downdetector измеряется сотнями. Однако известно, что от сбоя пострадали не все аккаунты.

Напомним, что в начале апреля в Telegram уже происходил массовый сбой. Тогда сообщалось о проблемах, как с мобильным приложением, так и с программой на персональных компьютерах.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале мая в Monobank произошел масштабный сбой. Сообщалось о хакерской атаке.