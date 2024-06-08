Коли Telegram не працює: п’ять альтернатив популярному месенджеру

Найкращі альтернативи популярному месенджеру

У всьому світі спостерігаються перебої з популярним месенджером Telegram. Проблеми торкнулися і України, а тому у багатьох виникло питання про те, які існують альтернативи зі схожим функціоналом.

"Телеграф" вирішив полегшити завдання для користувачів і зібрав топ-5 можливих замін Telegram, які не дозволять залишитися без зв’язку в невідповідний момент. Оскільки багато українців і так використовують Facebok, то ми його не зачіпатимемо

WhatsApp

Популярний месенджер для смартфонів від компанії Meta, що говорить про те, що недоліки там будуть такі ж, як у Facebok. З іншого боку, широка популярність цієї соцмережі призводить до того, що більшість і так користуються її месенджером.

Він дозволяє обмінюватися повідомленнями, здійснювати дзвінки та підтримує групові чати на 256 осіб.

Viber

Має той самий функціонал, що й WhatsApp — дозволяє обмінюватися повідомленнями, пересилати файли, підтримує групові чати. Крім того, як і в Telegram у Viber є публічні спільноти.

З мінусів можна відзначити наявність реклами у безкоштовній версії.

Signal

Свого часу цей месенджер наробив багато галасу своїми параметрами безпеки. Зокрема він може відправляти повідомлення, що самознищуються, чого немає у конкурентів.

Втім, у порівнянні з іншими месенджерами його функціонал дуже обмежений, а його база користувача несумісно менше.

Skype

Так, дідок все ще живий і почувається непогано. Хоча його популярність припала на кінець 2000-х — початок 2010-х, проте навіть зараз він може запропонувати підтримку відеоконференцій та групових дзвінків, надсилання документів та підтримку широкого спектра платформ.

З мінусів можна відзначити наявність великої кількості реклами у безкоштовній версії.

Discord

Спочатку створювався як месенджер для гравців із підтримкою голосового чату, проте згодом переріс у щось більше. Тепер там можна не лише обмінюватися повідомленнями та документами, а й знайти багато груп на різні теми

Сервера підтримують велику кількість користувачів і можуть бути гнучко налаштовані під будь-які потреби. Однак це досягається ціною того, що інтерфейс може здатися складнішим для користувачів-початківців, а конфіденційність там не ставиться в пріоритет.

Нагадаємо, востаннє збій у "Telegram" відбувався у п’ятницю, 24 травня. Багато користувачів тоді не могли надіслати повідомлення.