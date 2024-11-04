Почему в советских аэропортах людей к трапу возили грузовики с прицепом

Несколько автопоездов до сих пор находятся на балансе аэропорта "Киев"

В 70-90-е годы прошлого века в аэропортах СССР людей к трапу самолета возили большие квадратные пассажирские полуприцепы на седельных тягачах ЗИЛ или КАЗ.

Журналисты РБК-Украина Авто рассказали, как появились эти пассажирские полуприцепы, и почему в советских аэропортах не использовали перронные автобусы.

Первые перронные автобусы в СССР

В 50-60-е годы с появлением в СССР массовой региональной и магистральной авиации остро встал вопрос о транспорте для перевозки пассажиров к трапу самолета.

Эту задачу поставили перед специально созданными автобусами РАФ-980 с пассажирскими прицепами на шасси РАФ-977. Автопоезд из автомобиля-тягача и двух прицепов, имел 64 посадочных места. При этом максимальная скорость поездов составляла 15 км/ч.

Открытый пассажирского отсек насквозь продувался всеми ветрами и слабо защищал от шквальных дождей. Кроме того, вскоре стало не хватать вместительности.

Пассажирские полуприцепы АППА-4

В начале 1970-х на смену РАФ-980 пришли АППА, что расшифровывалась как "Автопоезд пассажирский перронный аэропортовый", а цифра указывала на количество дверей в полуприцепе.

Считалось, что один полуприцеп может вместить до 120 человек. По бортам кузова прикреплялись лавки для 16-20 сидячих пассажиров. Двери имели самый широкий проем во всей номенклатуре советского транспорта и составляли 1400 мм.

Скорость полуприцепа ограничивалась 25 км/ч. Подвеска единственной оси прицепа получила пневмоподвеску с изменяемым клиренсом прицепа, а также амортизаторы от грузовика МАЗ-500.

Поскольку повышался коэффициент использования седельных тягачей КАЗ-608 и ЗИЛ-130В1, которые их буксировали, исчезла необходимость задействовать новую технику. Ежегодно рижский завод производил около 45 пассажирских полуприцепов.

Что случилось с аэропортовыми полуприцепами

В начале 80-х годов пассажиров стало еще больше и используемая модель не справлялась с количеством пассажиров. Для обслуживания одного крупного самолета приходилось подгонять 2-3 грузовика с прицепом.

Конструкторы разработали несколько модификаций АППА, но во второй половине 80-х ситуация снова изменилась – количество авиапассажиров упало.

В 90-е годы многие полуприцепы АППА-4 износились, и крупные аэропорты уже постсоветского пространства задумались об обновлении парка перронных машин. Многие стали покупать подержанный транспорт из Европы. Позже, уже в нашем веке, свои перронные автобусы разработали ЛАЗ и МАЗ.

Примечательно, что в аэропорту "Киев" несколько таких машин еще находятся на балансе, регулярно проходят техобслуживание. Еще совсем недавно они использовались для перевозки пассажиров в пиковые по загрузке дни. Кроме того, АППА-4 изредка можно встретить на развозке больших кладбищ, а также крупных предприятий.

Напомним, в Советском Союзе выборы проводились начиная с момента его основания в 1922 году, однако начиная с 1936 года стало внедряться общее избирательное право. "Телеграф" рассказал, как в Украине проходили выборы при СССР.