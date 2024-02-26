Является электрическим и имеет запас хода более 600 км: назван лучший автомобиль 2024 года

В финале конкурса его конкурентами были шесть моделей

Стал известен победитель конкурса Car of The Year 2024. Им стал электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech.

Как говорится на официальном сайте организаторов, эта модель опередила шести конкурентов в финале, набрав от жюри 329 баллов. Отмечается, что победителя трофея выбирало жюри из 58 автомобильных журналистов из 22 стран. Они отметили инновационность и невысокую стоимость электрокара.

Renault Scenic E-Tech стал лучшим автомобилем 2024 года

Какие были конкуренты и сколько они набрали

Что касается других автомобилей, то здесь ситуация такова: второе место по итогам голосования занял BMW 5-Series (308 баллов), третье – Peugeot 3008 (197 баллов). На четвертом месте оказался KIA EV9 (190 баллов), а на пятом – Volvo EX30 (168). Что касается BYD Seal и Toyota C-HR, также входивших в семерку финалистов, то им от судей досталось 131 и 127 баллов соответственно.

Как видим, в этом году четыре из семи моделей-финалистов были полностью электрическими, а остальные три имеют как полностью электрические, так и подключаемые версии. Всего за звание лучшего авто года в Европе боролись 28 разных моделей.

Таким образом, Scenic E-Tech стал седьмым автомобилем Renault, который получил престижный титул "Автомобиль года" после Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic. (1997), Megane (2003) и Clio (2006). Что касается Scenic E-Tech, то он может похвастаться запасом хода от 430 до 625 км. Его вес составляет 1890 кг, а размер – 4,47 метра длиной. Он предлагается в версиях на 170 и 220 лошадиных сил.

Стоимость Renault Scenic E-Tech составляет чуть менее 40 тысяч евро. Заказы уже открыты, и первые автомобили поступят в сеть Renault в скором времени. Добавим, что лучшие автомобили в Европе выбирают с 1964 года. В прошлом году победителем конкурса European Car of the Year стал кроссовер Jeep Avenger.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Renault вывела на рынок бюджетный кроссовер. Эта модель входит в сегмент B-класса.