Є електричним та має запас ходу в понад 600 км: названо найкращий автомобіль року 2024

У фіналі конкурсу його конкурентами були шість моделей

Став відомий переможець конкурсу Car of The Year 2024. Ним став електричний кросовер Renault Scenic E-Tech.

Як йдеться на офіційному сайті організаторів, ця модель випередила шістьох конкурентів у фіналі, набравши від жюрі 329 балів. Зазначається, що переможця трофею обирало журі з 58 автомобільних журналістів із 22 країн. Вони відзначили інноваційність та невисоку вартість електрокара.

Renault Scenic E-Tech став найкращим автомобілем 2024 року

Які були конкуренти та скільки вони набрали

Щодо інших автомобілів, то тут ситуація така: друге місце за підсумками голосування посів BMW 5-Series (308 балів), третє – Peugeot 3008 (197 балів). На четвертому місці опинився Kia EV9 (190 балів), а на п’ятому – Volvo EX30 (168). Що стосується BYD Seal та Toyota C-HR, які також входили до сімки фіналістів, то їм від суддів дісталося 131 і 127 балів відповідно.

Тож, як бачимо, цього року чотири з семи моделей-фіналістів були повністю електричними, а решта трьох має як повністю електричні, так і версії, що підключаються. Загалом за звання кращого авто року в Європі боролися 28 різних моделей.

Таким чином ставши сьомим автомобілем Renault, який отримав престижний титул "Автомобіль року" після Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic. (1997), Megane (2003) і Clio (2006). Щодо Scenic E-Tech, то він може похвалитися запасом ходу від 430 до 625 км. Його вага становить 1890 кг, а розмір — 4,47 метра завдовжки. Він пропонується у версіях на 170 та 220 кінських сил.

Вартість Renault Scenic E-Tech становить трохи менше 40 тисяч євро.Замовлення вже відкриті, і перші автомобілі надійдуть до мережі Renault незабаром. Додамо, що найкращі авто в Європі обирають від 1964 року. Минулого року переможцем конкурсу European Car of the Year став кросовер Jeep Avenger.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Renault вивела на ринок бюджетний кросовер. Ця модель входить у сегмент B-класу.