Обновленную версию популярного в Украине кроссовера впервые показали на публике: какова его стартовая цена

Модель будет представлена покупателям в двух модификациях

Компания Dacia официально продемонстрировала обновленный вариант кроссовера Duster. Отметим, что это уже третье поколение этого кроссовера и оно вышло на рынок Европы, однако публичный показ модели состоялся только сейчас.

По информации Motor1, новый Dacia Duster кардинально изменился снаружи и стал более современным внутри. Рестайлинговую версию этого автомобиля впервые показали на публике во время Женевского автосалона.

Что представляет собой обновленный Dacia Duster

Этот автомобиль имеет расширенные крылья, массивный обвес и высокий капот. На выставке продемонстрировали новинку как в стандартной комплектации, так и в более практичной, дополненной багажником на крыше, разными крюками и отсеками для хранения и перевозки вещей.

Обновленный Dacia Duster

Что касается салона нового Dacia Duster, то он стал просторным и удобным. В его оснащение вошла 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Есть кондиционер, аудиосистема на 6 динамиков и беспроводная зарядка смартфона. В топовых версиях доступны климат-контроль и камера заднего вида. Объем багажника достигает 472 литра.

Салон обновленного Dacia Duster

На выбор предлагают бензиновый 1,0-литровый турбомотор на 100 л. (он может быть дополнен ГБО), а также две гибридные установки – 1,2-литровую 130-сильную и 1,6-литровую 140-сильную. Что касается цены, то она стартует от 19 290 евро.

С 2010 года, когда представили первое поколение внедорожника Dacia Duster, продано около 2,3 миллиона экземпляров этого авто. Этот кроссовер очень популярен и в Украине, однако если третье поколение и появится у нас, то только через 1,5 года. Оказывается, такова политика головного офиса автопроизводителя, расположенного во Франции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Dacia обновила три бюджетных модели. Эти автомобили доступны в трех версиях и более укомплектованы.