Оновлену версію популярного в Україні кросовера вперше показали на публіці: яка його стартова ціна

Модель буде запронована покупцям у двох модифікаціях

Компанія Dacia офіційно продемонструвала оновлений варіант кросовера Duster. Зазначимо, що це вже третє покоління цього кросовера і воно вийшло на ринок Європи, проте публічний показ моделі відбувся лише зараз.

За інформацією Motor1, новий Dacia Duster кардинально змінився зовні і став сучаснішим усередині. Рестайлингову версію цього автомобіля вперше показали на публіці під час Женевського автосалону.

Що собою являє оновлений Dacia Duster

Цей автомобіль має розширені крила, масивний обвіс та високий капот. На виставці продемонстрували новинку як у стандартній комплектації, так і у більш практичній, доповненій багажником на даху, різними гаками та відсіками для зберігання та перевезення речей.

Оновлений Dacia Duster

Що стосується салону нового Dacia Duster, то він став просторим та комфортним. У його оснащення увійшла 7-дюймова цифрова панель приладів і мультимедійна система з 10,1-дюймовим екраном і бездротовими Apple CarPlay і Android Auto. Є кондиціонер, аудіосистема на 6 динаміків та бездротова зарядка для смартфона. У топових версіях доступний клімат-контроль та камера заднього виду. Об’єм багажника досягає 472 літри.

Салон оновленого Dacia Duster

На вибір пропонують 1,0-літровий бензиновий турбомотор на 100 л. (він може бути доповнений ГБО), а також дві гібридні установки — 1,2-літрову 130-сильну та 1,6-літрову 140-сильну. Щодо ціни, то вона стартує від 19 290 євро.

Додамо, від 2010 року, відколи представили перше покоління позашляховика Dacia Duster, продано близько 2,3 мільйона екземплярів цього авто. Цей кросовер є дуже популярним й в Україні, проте якщо третє покоління і з'явиться у нас, то лише за 1,5 роки. Виявляється, такою є політика головного офісу автовиробника, що розташований у Франції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Dacia оновила три бюджетні моделі. Ці автомобілі доступні в трьох версіях та є більш укомплектованими.