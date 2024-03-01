Преступники пытались продать через "Дію" угнанное авто: чем все закончилось

В течение 2 месяцев с начала запуска услуги ею воспользовались уже более 22 тысяч раз

Через приложение "Дія", в котором украинцы получают самые популярные услуги онлайн, недавно запустили услугу по продаже авто. Теперь такая процедура, как продажа авто, на которую когда-то нужно было выделить целый день, длится 15 минут.

Логично, что услугой пытались воспользоваться преступники и перекупки. Однако мошеннические действия оканчиваются не очень хорошо для самих преступников. Об одном из таких случаев рассказал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Мошенники пытались продать угнанный автомобиль через приложение "Дія": у них не удалось

По словам главы Минцифры, продать находящийся в розыске авто не получится. Ведь система связана с реестром транспортных средств.

При оформлении заявки автомобиль сразу проверяется по всем возможным базам и реестрам. Поэтому если система найдет такую информацию, которая касается ареста, розыска авто или находящегося в розыске владельца транспортного средства, сразу отклонит заявку.

Федоров отмечает, что продажа авто через Дію – безопасна. В течение 2 месяцев, когда работает услуга, украинцы воспользовались ею уже более 22 тысяч раз. Сделать это очень просто и удобно.

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