Украинский рынок новых легковых авто показал безумный рост: названы топ-5 марок и модель-бестселлер в феврале

Спрос в этом сегменте вырос более чем на 50%

Украинский рынок новых легковых автомобилей по итогам февраля 2024 года продемонстрировал невероятный рост. Так, этот сегмент в прошлом месяце показал +51% по сравнению с февралем 2023 года.

По информации "Укравтопрома", в феврале 2024 года было реализовано 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Если брать показатели февраля 2021 года, то реализация новых легковых автомобилей уступает всего 11%.

Кто является лидерами среди марок авто

Отмечается, что самый лучший результат по итогам прошлого месяца продемонстрировала марка Toyota. Автомобилей этого бренда было реализовано 858 экземпляров, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте расположился бренд Renault. "Француза" приобрели в количестве 706 единиц (+64%). Замыкает тройку лидеров Volkswagen и 472 машины. Здесь также невероятный рост – +53%.

Также в топ-5 попали Skoda – 452 единицы (+38%) и Peugeot – 348 единиц (+364%). Если сравнивать с январем 2024 года, то топ-5 почти не изменился. Исключением стала только пятая позиция, где Peugeot выступает вместо Nissan.

Что касается бестселлера, то им в феврале 2024 года стал Renault Duster. Этот автомобиль приобрели в количестве 603 экземпляров. Отметим, что в январе этот кроссовер также получил лидерство, но тогда его приобрели в количестве 479 машин.

Renault Duster

Добавим, что новый Renault Duster продается в Украине в двух комплектациях — Life и Zen. Стоимость авто составляет от 685 300 грн до 852 000 грн.

Всего с начала года отечественный автопарк пополнили более 10 тысяч новых легковых авто. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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